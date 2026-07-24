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Si tienes binoculares en casa podrías ver este cometa que acaba de iniciar su paso más cercano DATOS ÚTILES Cedido

Si tienes binoculares en casa podrías ver este cometa que acaba de iniciar su paso más cercano

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El fenómeno astronómico coincide con la Luna Nueva de julio, una oportunidad ideal para buscarlo en el cielo. Te contamos hacia dónde mirar y el horario exacto para intentarlo.

El Mostrador Fuente Preferida

Un evento astronómico particular se está registrando en el cielo nocturno. El cometa 10P/Tempel 2, un viejo conocido de nuestro sistema solar que regresa de manera predecible cada cinco años y medio, ha iniciado su período de máximo acercamiento a la Tierra.

Esta vez el calendario juega a favor de los entusiastas de la astronomía: el paso coincide con la fase de Luna Nueva, lo que significa que la oscuridad del cielo es máxima al no tener el brillo del satélite natural, abriendo una ventana ideal para detectar objetos tenues en el firmamento.

A diferencia de los grandes cometas históricos, el 10P/Tempel 2 no se puede ver a simple vista. Sin embargo, si cuentas con binoculares básicos o un telescopio pequeño, tienes una oportunidad real de captar su característico resplandor difuso y su pequeña cola en forma de abanico.

Guía práctica: Cómo intentar verlo desde Chile

Para tener éxito en el avistamiento de este fenómeno en Santiago y el resto del país, es necesario seguir ciertas pautas técnicas y de ubicación:

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1.Arranca de la contaminación lumínica: Paso esencial.

El esmog y las luces led de Santiago bloquean los objetos celestes débiles. Para ver este cometa, la recomendación obligatoria es trasladarse a sectores precordilleranos de la RM (como el Cajón del Maipo, Farellones o el Parque Yerba Loca) o zonas rurales abiertas.

2.Espera el momento exacto en la noche: Horario recomendado.

Aunque el cielo se oscurece temprano en invierno, el momento óptimo para buscarlo se produce una vez que la noche es profunda y el sol se ha ocultado por completo, idealmente a partir de una hora después del crepúsculo.

3.Localiza la constelación de Capricornio:Hacia dónde mirar.

Apunta tus binoculares o telescopio hacia la constelación de Capricornio, la cual durante las noches de julio en el hemisferio sur se posiciona a una altura favorable en el firmamento. Puedes ayudarte de aplicaciones móviles gratuitas como Stellarium o SkySafari para ubicar la constelación exactas en tiempo real usando el GPS de tu celular.

4.Busca un resplandor verde o difuso: Qué buscar.

No busques una línea brillante cruzando el cielo como si fuera una estrella fugaz. Los cometas de este tipo se observan a través del lente óptico como una pequeña “mancha” blanquecina o verdosa, ligeramente más densa en su centro.

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