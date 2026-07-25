Un panorama cultural gratuito, accesible y en pleno corazón de la capital se tomará la Catedral Metropolitana de Santiago durante los próximos meses. Se trata del ciclo “Cultura Migrante: Música, Arquitectura e Historia”, una iniciativa conjunta entre el Instituto de Música UC y el Centro del Patrimonio Cultural UC que combina charlas históricas guiadas por académicos con conciertos de música sacra de primer nivel.

Las actividades se realizan un miércoles al mes a las 19:00 horas, cuentan con entrada liberada (por orden de llegada, sin inscripción previa) y buscan poner en valor la influencia de las distintas comunidades internacionales en el patrimonio histórico y musical de Chile.

Calendario de fechas y temáticas (19:00 hrs)

El ciclo contempla los siguientes encuentros en el templo de Plaza de Armas:

Miércoles 15 de julio – Perú: Charla sobre la figura de Santiago Apóstol dictada por la historiadora Olaya Sanfuentes, acompañada del estreno de obras de los compositores peruanos Nilo Velarde y Bertrand Valenzuela.

Miércoles 5 de agosto – Inglaterra: Conferencia del profesor Danilo Rodríguez sobre el valor histórico del órgano monumental Flight and Son , seguida de la interpretación de la obra El Hijo Pródigo de Benjamin Britten.

Viernes 18 de septiembre – Chile: Estreno oficial del nuevo Himno a la Virgen del Carmen durante el tradicional Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias.

Miércoles 7 de octubre – Alemania (Clausura): Conferencia del académico Fernando Guzmán y un concierto coral con piezas sacras de Bach, Buxtehude y Max Reger.

Datos prácticos para asistir