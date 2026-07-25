Aprende a realizar la solicitud en el Registro Social de Hogares paso a paso, qué documentos firmados debes adjuntar y cómo hacer valer el derecho a la atención preferente.

En Chile, miles de personas dedican su jornada al cuidado no remunerado de familiares con dependencia, discapacidad o necesidades educativas especiales. Para respaldar este trabajo e impactar de manera directa en su economía y tiempos de traslado, el Estado cuenta con la Credencial de Persona Cuidadora, coordinada a través del sistema Chile Cuida.

Este documento no solo representa un reconocimiento oficial, sino que activa derechos respaldados por ley y beneficios concretos en el comercio y la salud.

¿Qué beneficios y derechos otorga la credencial?

Atención preferente garantizada por la Ley 21.768: Establece el derecho a recibir atención prioritaria en instituciones públicas y privadas con atención al público. Incluye oficinas de BancoEstado, Fonasa, Registro Civil, ChileAtiende (IPS), Serviu, Senadis, Correos de Chile y centros de salud. Si un establecimiento no respeta esta prioridad, la persona cuidadora puede ingresar un reporte formal a través de la Ventanilla Única Social. Descuentos en la Red de Empresas Chile Cuida: Convenios vigentes que entregan rebajas en medicamentos e insumos básicos en cadenas como Cruz Verde y Redfarma, descuentos en la compra de gas, consultas médicas particulares y accesos liberados o preferenciales a recintos culturales como el Centro Cultural GAM.

Importante para el Registro Social de Hogares (RSH): El registro como persona cuidadora no altera ni empeora la calificación socioeconómica del hogar, por lo que no se pierden otros subsidios o aportes del Estado.

Requisitos para postular

Ser mayor de 18 años.

Ejercer labores de cuidado de manera no remunerada.

Que tanto la persona cuidadora como la persona cuidada estén inscritas en el RSH.

Acreditar la condición de la persona que recibe cuidados mediante al menos uno de estos antecedentes cargados en el sistema: Registro Nacional de la Discapacidad. Programa de Integración Escolar (PIE) o matrícula en educación especial. Calificación de dependencia moderada, severa o profunda en el módulo de salud del RSH.



Paso a paso: Cómo solicitar el Complemento por Cuidados en línea

El proceso se inicia por internet, pero requiere la firma manual del formulario oficial:

Ingreso: Entra al sitio web oficial de la Ventanilla Única Social o directamente al portal del Registro Social de Hogares con tu ClaveÚnica. Ubicación del menú: Selecciona la opción “Ir a mi Registro Social de Hogares”. Módulo de cuidados: Ve a la pestaña de información del hogar, haz clic en “Datos Complementarios”, selecciona la pestaña “Cuidados” y presiona en “Realizar Trámite”. Registro de integrantes: Selecciona a la persona que ejerce el cuidado y a quien lo recibe (puedes registrar hasta a tres personas a tu cargo). Descarga y firma del documento: El sistema generará el formulario de Solicitud de Complemento por Cuidados. Debes descargarlo, imprimirlo y firmarlo a mano (debe ser firmado por la persona solicitante/cuidadora y por el jefe o jefa de hogar). Carga de archivos y envío: Fotografía o escanea el documento firmado e ingresa la copia por ambos lados de la cédula de identidad vigente de todos los firmantes. Haz clic en “Finalizar”.

Tras la aprobación de la municipalidad correspondiente, podrás descargar tu credencial digital desde la plataforma o solicitar la impresión de la tarjeta física, la cual será distribuida a través de tu municipio.

Completa la información requerida y envía la solicitud.

Una vez ingresada, la municipalidad correspondiente validará la documentación. Tras la aprobación, podrás descargar inmediatamente la credencial digital desde la misma plataforma. Si deseas el carnet plástico impreso, puedes solicitar el envío a tu municipio (plazo de entrega aproximado de hasta 60 días).