¿Cuándo es el Día del Niño 2026 en Chile? revisa la La fecha exacta de la celebración
Aunque muchos se confunden con el calendario, el comercio y el decreto oficial ya definieron el día exacto de la celebración en Chile.
Apenas termina la primera mitad del año escolar, las familias de Santiago comienzan a programar uno de los hitos más esperados por los más pequeños de la casa: el Día del Niño y de la Niña 2026.
Sin embargo, como ocurre casi todos los años, el calendario suele generar confusión. Muchos se preguntan si la festividad se rige por el decreto histórico, por el día internacional o por la fecha que coordina el comercio establecido.
A continuación, te detallamos la fecha exacta de la celebración para que puedas organizar tus panoramas y compras con tiempo.
¿Qué día es el Día del Niño 2026 en Chile?
De manera tradicional y coordinada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Asociación de Marcas del Retail, en Chile esta festividad se celebra el segundo domingo de agosto.
Por lo tanto, durante este año el Día del Niño y de la Niña se celebrará el domingo 9 de agosto de 2026.
Dato Histórico: Si bien la ONU promueve el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, en Chile se adoptó agosto tras la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, buscando darle un espacio de alta visibilidad pública en el calendario invernal.
Ideas de panoramas económicos en Santiago
Para el fin de semana del 8 y 9 de agosto, el Gran Santiago contará con múltiples actividades diseñadas para el bolsillo de la clase media:
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Museo Interactivo Mirador (MIM): Una opción ideal en la comuna de La Granja, que habitualmente cuenta con promociones especiales o gratuidad para menores de cierta edad (requiere reserva previa en su web oficial).
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Planetario de la Universidad de Santiago (USACH): Ubicado en Estación Central, ofrece funciones continuas de divulgación científica para niños con precios accesibles y excelente conectividad de Metro.
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Red de Parques Urbanos (Parquemet): El teleférico de Santiago y el Parque de la Infancia en Recoleta son excelentes alternativas de bajo costo para disfrutar al aire libre si el clima lo acompaña.