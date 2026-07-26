¿Se te echó a perder la comida por el corte de luz? CGE dará $40 mil sin pedirte boleta
Si sufriste un corte prolongado entre Atacama y La Araucanía, puedes pedir este pago voluntario en la web de la eléctrica o por WhatsApp. Conoce los canales oficiales y cuándo sí debes presentar pruebas.
El sistema frontal que golpeó la zona centro-sur del país dejó a miles de hogares con interrupciones prolongadas del suministro eléctrico. Ante la pérdida de víveres y productos congelados, la empresa distribuidora CGE anunció la entrega de una compensación voluntaria extraordinaria de $40.000 por cliente afectado.
La medida abarca a los usuarios comprendidos en su zona de concesión desde la Región de Atacama hasta la Región de La Araucanía.
Lo que debes saber sobre este pago
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No requiere boletas de compra: Si el monto estimado de tu pérdida de alimentos es de hasta $40.000, no necesitarás adjuntar facturas ni comprobantes del supermercado.
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Daños mayores: Si perdiste electrodomésticos, medicamentos refrigerados o un stock de alimentos de mayor valor, deberás ingresar el reclamo con evidencias (fotografías, cotizaciones o boletas) para una evaluación personalizada.
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Es independiente de las indemnizaciones por ley: Aceptar este beneficio de la empresa no anula tu derecho a presentar un reclamo formal ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por compensaciones legales o fallas en artefactos eléctricos.
Paso a paso: ¿Cómo solicitar los $40.000?
Para iniciar el trámite debes tener a mano tu Número de Cliente (figura en la esquina superior derecha de tu boleta) y el RUT del titular.
Puedes ingresar la solicitud a través de cuatro canales directos:
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Página web: Ingresando a cge.cl en la sección de reclamos por contingencia o la sucursal virtual.
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WhatsApp oficial: Escribiendo directamente al
+56 9 8956 8479.
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Call Center: Llamando en forma gratuita al
800 800 767.
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Presencial: Acudiendo a cualquier oficina comercial de CGE en tu comuna.
Consejo útil: Aunque para montos de hasta $40.000 no piden boleta, te recomendamos tomar fotografías del estado de tus alimentos dentro del refrigerador antes de desecharlos, anotando la fecha y hora.