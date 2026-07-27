Escapar a la cordillera durante la temporada invernal es uno de los panoramas más buscados por las familias de la Región Metropolitana. Sin embargo, el costo de las entradas a los centros de esquí es solo una parte del presupuesto.

A continuación, detallamos cuánto cuesta realmente visitar Farellones, Valle Nevado, Portillo y Lagunillas, además de los cobros “ocultos” que debes considerar antes de salir de casa.

1. Parques y Centros de Esquí: ¿Cuánto cuesta la entrada?

Parque Farellones (Ideal para familias y principiantes)

Entrada General (desde 1,21 m): $61.000 comprando online / $74.000 en boletería.

Entrada Menor (1 m a 1,20 m): $26.000 online / $31.000 en boletería.

Gratis: Niños de menos de 99 cm y adultos mayores de 75 años.

Dato clave: Comprar con anticipación en el sitio web te ahorra $13.000 por cada entrada de adulto.

Valle Nevado

Ticket Día: Los pases arrancan en los $74.000 aproximadamente en temporada alta.

Gratis: Menores de 12 años y mayores de 75 años esquían gratis (solo pagan $15.000 por la emisión del pase).

Ojo con el costo extra: Para ingresar debes contar con la tarjeta recargable Valle Plus, la cual tiene un valor único de $6.000.

Portillo

Adultos (18 a 64 años): $67.000 (online) / $70.000 (presencial) en temporada alta. En temporada baja bajan a $50.000 / $53.000.

Jóvenes y Estudiantes: Entre $48.000 y $55.000 según la edad.

Niños (hasta 5 años): $14.000 online / $17.000 presencial.

Lagunillas (Cajón del Maipo – Opción más económica)

Entrada General: $35.000.

Estudiantes: $25.000.

Ticket medio día: $20.000.

2. Los gastos asociados: Transporte, cadenas y ropa

El ticket no es el único ítem del viaje. Si subes en vehículo propio o transporte privado, suma estos costos:

Traslado en agencia/van compartida: Cobran entre $40.000 y $50.000 por persona ida y vuelta a Farellones o Valle Nevado. Para ir a Portillo, los traslados privados pueden superar los $100.000.

Arriendo de cadenas (Obligatorio por Ley): Si subes en auto, Carabineros exige el uso o porte de cadenas en la ruta. El arriendo en el camino a Farellones ronda los $15.000 – $25.000 por el día.

Arriendo de ropa/equipo en la ruta: Un combo básico de chaqueta, pantalón y botas en los locales de la curva 40 o antes de subir cuesta en promedio $20.000 a $30.000 por persona.