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Fuego en tren obliga a cerrar seis estaciones de la Línea 5 del Metro PAÍS Captura de pantalla

Fuego en tren obliga a cerrar seis estaciones de la Línea 5 del Metro

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La emergencia se registró en Santa Isabel y movilizó a Bomberos. El servicio quedó operativo entre Plaza de Maipú y Santa Ana, y desde Ñuble hasta Vicente Valdés.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Una emergencia por fuego y humo en un vagón en Santa Isabel obligó a cerrar seis estaciones de la Línea 5 del Metro. Bomberos acudió al lugar y el servicio quedó habilitado solo entre Plaza de Maipú y Santa Ana, y entre Ñuble y Vicente Valdés. No se informaron las causas ni eventuales personas lesionadas.
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Una emergencia por fuego y emanación de humo en un vagón de Metro en la estación Santa Isabel obligó a suspender parcialmente el servicio de la Línea 5 durante la tarde de este lunes.

Según informó BioBioChile, las estaciones cerradas fueron Plaza de Armas, Bellas Artes, Baquedano, Parque Bustamante, Santa Isabel e Irarrázaval. Diversas unidades de Bomberos acudieron al lugar para controlar la situación.

Servicio parcial

Metro de Santiago comunicó a las 17:20 horas que los trenes se encontraban operativos entre Plaza de Maipú y Santa Ana, además del tramo comprendido entre Ñuble y Vicente Valdés.

La información disponible no precisó las causas de la emergencia ni reportó personas lesionadas.

 

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