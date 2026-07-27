Fuego en tren obliga a cerrar seis estaciones de la Línea 5 del Metro

Una emergencia por fuego y emanación de humo en un vagón de Metro en la estación Santa Isabel obligó a suspender parcialmente el servicio de la Línea 5 durante la tarde de este lunes.

Según informó BioBioChile, las estaciones cerradas fueron Plaza de Armas, Bellas Artes, Baquedano, Parque Bustamante, Santa Isabel e Irarrázaval. Diversas unidades de Bomberos acudieron al lugar para controlar la situación.

17:20 hrs. 🔴 Desde este momento servicio disponible en #L5 desde Plaza de Maipú hasta Santa Ana y Ñuble a Vicente Valdés. https://t.co/FW87GZc7Jv — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026

Servicio parcial

Metro de Santiago comunicó a las 17:20 horas que los trenes se encontraban operativos entre Plaza de Maipú y Santa Ana, además del tramo comprendido entre Ñuble y Vicente Valdés.

La información disponible no precisó las causas de la emergencia ni reportó personas lesionadas.