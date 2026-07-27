En un contexto económico desafiante y con cifras de desempleo que impactan el presupuesto familiar, miles de deudores del Crédito con Garantía Estatal (CAE) desconocen que pueden solicitar la suspension del pago por cesantía o desempleo por un periodo de 6 meses.

Este beneficio es gratuito, no es automático y permite que las cuotas suspendidas se trasladen al final del calendario de pago sin generar intereses penales ni multas. Además, el trámite se puede renovar todas las veces que sea necesario si la situación de desempleo persiste.

Los requisitos para postular

Para acceder al congelamiento del cobro debes cumplir con las siguientes condiciones:

Estar cesante o desempleado al momento de realizar la solicitud.

Margen de morosidad: Si tienes cuotas impagadas, no deben haber transcurrido más de 45 días corridos desde el vencimiento de la cuota.

Cesantía vs. Desempleo: ¿Cuál es tu caso?

Al ingresar a la plataforma de la Comisión Ingresa se te pedirá seleccionar una de las dos modalidades:

Suspensión por Cesantía: Si registras cotizaciones previsionales pagadas mediante contrato de trabajo dentro de los últimos 12 meses. Suspensión por Desempleo: Si en los últimos 12 meses trabajaste de forma independiente (honorarios), no registras cotizaciones previsionales, o si tus cotizaciones fueron pagadas voluntariamente o retenidas por la TGR mediante la devolución de impuestos.

Importante: La ley exige declarar no solo tus antecedentes de ingresos, sino también los de tu cónyuge o conviviente civil, si corresponde.

Paso a paso: Cómo realizar la solicitud online