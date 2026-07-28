Una masiva oportunidad de formación digital gratuita se abrió en el país. Se trata de 1.600 becas 100% financiadas para realizar cursos de capacitación en habilidades de alta demanda laboral, enfocándose principalmente en el uso y automatización mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

La iniciativa es impulsada por NODO —desarrollada por la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), el OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción y la academia Desafío Latam—, con el apoyo de gigantes de la industria como Accenture, Globant y Mercado Libre. Esto último garantiza que los programas se alinean directamente con lo que el mercado laboral busca hoy en Chile.

Los cursos se dictarán bajo una modalidad 100% online, asincrónica y entregarán una certificación oficial al finalizar el programa de estudios.

¿Cuáles son las especialidades disponibles?

Todos los seleccionados iniciarán con un módulo transversal de nivelación digital obligatoria. Posteriormente, cada estudiante podrá elegir profundizar en una de las siguientes seis áreas:

Inteligencia Artificial con Claude (la IA avanzada que compite con ChatGPT).

IA para Marketing y Ventas .

Automatización de Procesos .

Data Analytics (Análisis de datos).

Ciberseguridad .

Fundamentos de Test Automation.

Requisitos para postular

A diferencia de otras convocatorias técnicas complejas, este programa no exige conocimientos previos ni experiencia en programación. Los requisitos mínimos obligatorios son:

Ser mayor de 18 años.

Contar con un computador con acceso estable a internet.

Tener disponibilidad para dedicarle entre 6 y 8 horas semanales al curso.

Compromiso real de asistencia digital para no perder el beneficio.

¿Cómo hacer la inscripción?

El proceso de postulación se realiza de forma remota y directa a través de la plataforma web de la iniciativa en somosnodo.cl/postula/. Al ser cupos limitados a nivel nacional (1.600 becas), el llamado de los organizadores es a inscribirse lo antes posible antes del cierre de los servidores por alta demanda.