El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) inició la fase final antes de realizar el tradicional pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer y del Subsidio al Empleo Joven. El depósito masivo se concretará durante los últimos días de agosto, pero existe un requisito administrativo urgente que vence este viernes 31 de julio.

Si cambiaste de banco, cerraste tu cuenta o quieres asegurarte de recibir la transferencia electrónica sin trabas, debes actualizar tus datos bancarios en el portal oficial antes de que termine el mes.

Atención con el plazo: Si tus datos bancarios están desactualizados en el sistema, el depósito rebotará y el cobro se postergará para trámite presencial en sucursales de BancoEstado.

¿Cuánto dinero entrega el pago anual?

Los montos a recibir en agosto varían según la modalidad de pago que elegiste al postular:

Si elegiste Pago Anual: Recibirás el 100% del subsidio acumulado del periodo anterior, lo que puede alcanzar hasta $678.028 en un solo depósito, según tu tramo de renta.

Si elegiste Pago Mensual: Durante el año recibiste el 75% del monto mensual. En este pago de agosto te depositarán el 25% restante (reliquidación anual).

Topes de dinero y edades por beneficio

Bono al Trabajo de la Mujer: Dirigido a mujeres de 25 a 59 años. Monto máximo de hasta $678.028 al año.

Subsidio al Empleo Joven: Dirigido a jóvenes de 18 a 24 años. Monto máximo de hasta $678.028 al año.

Paso a paso: cómo actualizar tu cuenta bancaria en Sence

El trámite se realiza en línea y requiere ClaveÚnica:

Entra al sitio oficial sence.gob.cl. Selecciona el botón del beneficio que te corresponde (Bono al Trabajo de la Mujer o Subsidio al Empleo Joven). Presiona “Ingresar” e inicia sesión con tu ClaveÚnica. Ve al menú “Tu Perfil” y selecciona la opción “Actualización de Datos”. Ingresa los datos de tu nueva cuenta bancaria (Cuenta RUT, cuenta corriente o vista) donde eres titular y guarda los cambios.

Aclaración importante: Ambos aportes ya no reciben nuevas postulaciones debido a que en octubre comenzará a regir el nuevo Subsidio Unificado al Empleo, sistema que unificará la cobertura.