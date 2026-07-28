Debido a la alta demanda por conocer los edificios históricos del casco histórico, el Gobierno de Santiago y su Corporación Regional sumaron un nuevo recorrido guiado y gratuito al Palacio del Gobierno de Santiago (ubicado frente a la Plaza de Armas), el cual se suma a las ya tradicionales visitas por la Bolsa de Comercio de Santiago.

Ambos recorridos son guiados por profesionales trilingües (español, inglés y portugués), duran aproximadamente una hora y requieren inscripción previa obligatoria. Dado que los cupos son limitados por grupo, es clave estar atento a los días de publicación del formulario.

¿Cómo y cuándo inscribirse a cada recorrido?

1. Tour por el Palacio del Gobierno de Santiago

Cuándo se realiza: Todos los viernes a las 15:00 horas.

Cupos: Máximo 30 personas por grupo.

Día de inscripción: El formulario de postulación se publica cada miércoles en la mañana .

Dónde postular: A través de los perfiles oficiales de Instagram de @visitsantiago_ @corpo.rm y @gobierno.santiago.

2. Tour por la Bolsa de Comercio de Santiago

Cuándo se realiza: Todos los miércoles a las 12:00 horas.

Cupos: Limitados por grupo.

Día de inscripción: El formulario de postulación se publica cada lunes en la mañana .

Dónde postular: A través de las redes sociales del @gobierno.santiago y la @corporaciongore.

Dato útil: Los formularios suelen agotarse en pocas horas. Te sugerimos activar las notificaciones en Instagram de las cuentas oficiales durante las mañanas de los lunes y miércoles para asegurar tu entrada.

Información práctica para tu visita