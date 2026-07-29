El icónico parque de diversiones ubicado en el corazón de Santiago comenzó la cuenta regresiva para bajar la persiana de su histórico recinto. Tras más de 40 años funcionando en el Parque O’Higgins, la administración confirmó el cronograma oficial de su traslado definitivo hacia la comuna de San Bernardo.

Si planeas asistir en esta última etapa, te contamos las fechas clave del proceso, el periodo en que no estará operativo y las promociones vigentes con bancos y telecomunicaciones para pagar menos.

¿Cuándo cierra Fantasilandia en el Parque O’Higgins?

El cierre definitivo de las dependencias de Santiago Centro se concretará durante el verano de 2027. En esa fecha comenzará el desarme y traslado de sus atracciones mecánicas.

Debido a la complejidad técnica del proceso, la empresa confirmó un “apagón” total de un año:

Todo el año 2027: El parque mecánico estará completamente cerrado al público en la Región Metropolitana.

Fines de diciembre de 2026: Se proyecta la inauguración de la primera fase en San Bernardo, correspondiente al nuevo parque acuático .

Diciembre de 2027: Se prevé la apertura definitiva de la zona de atracciones mecánicas en su nueva dirección de Av. Presidente Jorge Alessandri Rodríguez N° 23.605 (sector Lo Infante, San Bernardo), en un terreno de 27 hectáreas.

Importante: Durante los periodos de alta concurrencia o vacaciones, el parque opera en horario continuo de 11:00 a 18:00 horas. Las entradas se venden exclusivamente por internet en el sitio web de Fantasilandia; no hay venta presencial en boleterías.

Descuentos y promociones vigentes

Para alivianar el presupuesto familiar, existen convenios activos para la compra de tickets generales vía web: