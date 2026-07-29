Las complicaciones para cruzar en transbordador el Canal de Chacao están más cerca de quedar en el pasado. Las obras del Puente Chacao, el mega proyecto vial que se convertirá en el puente sobre el mar más largo de América Latina, avanzan con la meta puesta en su inauguración definitiva para el 2028.

Con una extensión superior a los 2,7 kilómetros, esta infraestructura colgante unirá de forma continua la Isla Grande de Chiloé con el continente (Región de Los Lagos), transformando la conectividad del sur de Chile y marcando un hito técnico en toda la región.

¿Cuánto tiempo te ahorrarás en viaje?

Actualmente, el cruce entre Pargua y Chacao en barcaza tarda entre 30 y 45 minutos, tiempo que puede duplicarse o suspenderse debido a marejadas o mal tiempo.

Una vez habilitado el puente:

El tiempo de cruce en auto o bus se reducirá a solo 3 minutos .

Estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, sin depender de las condiciones meteorológicas del canal.

Claves y estado del proyecto

La construcción del viaducto, a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) e ingeniería internacional especializada, contempla tres grandes pilares asentados sobre el lecho marino (uno de ellos en la Roca Remolinos, en medio del canal).

Aunque inicialmente la fecha de término estaba prevista para años previos, los desafíos de ingeniería geotécnica y las condiciones extremas del clima reprogramaron su entrega completa para el año 2028.