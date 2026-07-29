Tras una breve tregua de sol y temperaturas cercanas a los 19 °C este jueves, la Región Metropolitana volverá a recibir precipitaciones concentradas en dos días clave de este fin de semana.

Si tenías planes al aire libre para cerrar la semana o el fin de semana, toma nota: el tiempo en Santiago volverá a cambiar radicalmente. La Dirección Meteorológica y modelos internacionales como el ECMWF y GFS confirman el regreso de las lluvias a la capital debido a un nuevo sistema frontal reforzado por un río atmosférico (una franja concentrada de humedad en la atmósfera que intensifica las precipitaciones).

¿Cuándo empieza a llover en Santiago?

Jueves (Tregua): Jornada soleada a parcialmente nublada con máximas que bordearán los 19 °C. Ideal para limpiar canaletas o preparar la vivienda.

Viernes (Primer pulso): Las precipitaciones ingresarán durante la madrugada y mañana del viernes. Se espera un evento de rápido desplazamiento pero con caída intensa de agua en pocas horas, alcanzando montos de más de 20 mm en comunas del sector sur y precordillera.

Sábado: Pausa relativa en las precipitaciones.

Domingo 2 de agosto (Segundo pulso): Un nuevo frente frío ingresará desde la mañana del domingo, manteniendo la inestabilidad durante la jornada.

Ojo con la saturación de suelos

Meteorólogos advierten que, debido a las lluvias registradas a lo largo de julio, los terrenos en varias comunas de la Región Metropolitana están al límite de absorción. Por ello, con solo 15 a 20 mm de agua acumulada en pocas horas, existe probabilidad de anegamientos en pasos nivel, caída de ganchos de árboles y cortes puntuales de suministro eléctrico.

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