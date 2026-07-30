Cómo calcular horas extras en Chile: la fórmula correcta con la jornada de 42 horas

Un error muy común entre los trabajadores en Chile es calcular sus horas extraordinarias utilizando fórmulas desactualizadas. Con la implementación gradual de la Ley de 40 Horas —que fijó la jornada laboral ordinaria máxima en 42 horas semanales—, el factor matemático que utiliza la Dirección del Trabajo (DT) se modificó, elevando el valor de cada hora extra.

El artículo 32 del Código del Trabajo establece que las horas extras son aquellas que exceden la jornada pactada y deben pagarse con un recargo mínimo del 50% sobre el sueldo convenido. Sin embargo, para obtener el monto exacto, primero se debe determinar el valor de la hora ordinaria.

La fórmula para la jornada de 42 horas

Si tienes un contrato de 42 horas semanales con sueldo mensual fijo, la fórmula oficial obliga a usar el divisor 168, en reemplazo de 180 como era en la antigua jornada de 45 horas. El paso a paso es el siguiente:

Paso 1: Divide tu sueldo base mensual por 30 (para obtener el valor diario).

Paso 2: Multiplica ese resultado por 28 (para determinar el valor de las cuatro semanas del mes).

Paso 3: Divide el monto resultante por 168 (este resultado corresponde al valor de tu hora normal de trabajo).

Paso 4: Multiplica ese valor por 1,5 (para aplicar el 50% de recargo legal).

Ejemplo práctico del impacto real

Para un sueldo base de $800.000, el cálculo correcto con la jornada actual de 42 horas es el siguiente:

$800.000 ÷ 30x28 ÷ 168 = $4.444 (valor de la hora normal)

Al aplicar el recargo extraordinario legal del 50% ($4.444x1,5), cada hora extra equivale a $6.666.

Con la fórmula antigua de la jornada de 45 horas, el trabajador recibía solo $6.222 por hora por ese mismo sueldo base. Gracias a la nueva normativa, el trabajador gana $444 más por cada hora extra realizada.

Límites y regulaciones que debes conocer

Límite diario estricto: La ley prohíbe trabajar más de dos horas extraordinarias por día. Además, la normativa estipula que la suma de la jornada ordinaria más las horas extraordinarias no puede superar las 10 horas diarias en total .

Pacto escrito: Deben acordarse por escrito para atender necesidades temporales de la empresa (con una vigencia máxima de tres meses). Si se trabajan sin pacto pero con conocimiento del empleador, igual se consideran extras y deben pagarse.

Recargo al 100%: Si las horas extras se realizan en días domingo, festivos o sábados después de las 13:00 horas (cuando corresponda según el régimen del trabajador), el recargo no es del 50%, sino del 100% sobre el valor de la hora ordinaria .

Compensación por descanso: Existe la opción de cambiarlas por días adicionales de vacaciones (hasta 5 días hábiles al año), donde cada hora extra equivale a una hora y media de descanso.

Si tu empleador no registra correctamente tus horas o se niega a pagarlas junto con la remuneración del mes correspondiente, puedes ingresar un reclamo formal en la oficina virtual de la Dirección del Trabajo (DT).