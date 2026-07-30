La Región Metropolitana se prepara para encarar un nuevo evento de precipitaciones este lunes 27 de julio, en el marco de un patrón invernal que mantiene los suelos de la cuenca capitalina en nivel de alta saturación.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial y los modelos de seguimiento en tiempo real, el sistema frontal dejará un acumulado estimado de entre 15 y 30 milímetros de agua en el centro de la capital, mientras que sectores precordilleranos y el surponiente (comunas como Talagante, Melipilla y San Bernardo) podrían registrar montos superiores.

¿A qué hora comienza a llover en Santiago?

El comportamiento de la lluvia durante la jornada de este lunes se dividirá en tres etapas clave:

Mañana (09:00 a 13:00 hrs): Precipitaciones débiles, lloviznas intermitentes y abundante nubosidad en la mayoría de las comunas.

Tarde (17:00 a 20:00 hrs): Incremento sostenido en la intensidad del chubasco, coincidiendo con la hora punta de retorno del transporte público.

Noche (22:00 a 23:00 hrs): Hora clave. Se proyecta el núcleo de mayor actividad del frente, concentrando las precipitaciones más fuertes del día.

Las lluvias continuarán de forma moderada a débil durante las primeras horas de la mañana del martes 28 de julio.

Atención en la movilidad: El horario de mayor intensidad en la tarde (17:00 a 20:00 hrs) impactará el retorno a casa. Se recomienda anticipar viajes en el Metro de Santiago y extremar la precaución al conducir cerca de pasos bajo nivel e intersecciones históricamente anegables en la capital.

Temperaturas e inestabilidad atmosférica

Los termómetros en Santiago marcarán una máxima que no superará los 12°C, acompañados de vientos moderados en zonas altas. No se descarta la ocurrencia de tormentas eléctricas aisladas en la precordillera hacia el final del día.

Las autoridades y Senapred se mantienen monitoreando los puntos críticos de la capital, haciendo un llamado a mantener canaletas limpias, no arrojar basura a los cauces de agua y conducir con luces encendidas.