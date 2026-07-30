El Servicio de Impuestos Internos (SII) extendió el beneficio para personas y Pymes de 74 comunas afectadas por los recientes sistemas frontales. Conoce si te corresponde y la nueva fecha límite para realizar el trámite.

Un alivio financiero directo recibirán miles de contribuyentes y pequeñas empresas tras las intensas lluvias e inundaciones que golpearon a la zona central y sur del país. El Servicio de Impuestos Internos (SII) habilitó la postergación en el pago de los impuestos mensuales correspondientes al periodo de junio (Formulario 29), eliminando el cobro de multas o intereses por el retraso.

Aunque el plazo original para concretar esta gestión vencía en julio, las autoridades decretaron una prórroga extraordinaria: los contribuyentes de las zonas declaradas en la medida tendrán plazo hasta el próximo 30 de octubre para ponerse al día sin recargos.

¿Cuáles son las comunas beneficiadas?

El beneficio contempla a 74 comunas distribuidas en nueve regiones del país: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Entre las localidades incluidas en la nómina destacan:

Región Metropolitana y Valparaíso: María Pinto, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, San Antonio y Los Andes.

Norte Chico: Vallenar, Alto del Carmen, Coquimbo, La Serena, Ovalle y Monte Patria.

Zona Centro y Sur: Pichilemu, Rengo, Cauquenes, Tomé, Pucón y Corral, entre otras.

¿Cómo se aplica el beneficio?

Para hacer efectiva la postergación no es necesario realizar un trámite presencial. Al ingresar con tu Rut y clave al sitio web del SII para declarar el Formulario 29, el sistema reconoce automáticamente la dirección tributaria registrada en alguna de las comunas en nómina y aplica el aplazamiento sin generar cargos adicionales.