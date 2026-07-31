Restricción vehicular este viernes 31 de julio: el olvido por el que podrías pagar más de $100 mil

La medida rige en toda la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo, entre las 07:30 y las 21:00 horas.

Para este viernes 31 de julio, la Restricción Vehicular en la Región Metropolitana busca reducir los índices de contaminación durante los meses de invierno. Afecta tanto a vehículos catalíticos como no catalíticos inscritos antes de las fechas fijadas por la normativa del Ministerio de Transportes.

Patentes con restricción hoy viernes 31 de julio

Vehículos catalíticos (con sello verde) inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: Digitos terminados en: 6 – 7

Vehículos no catalíticos (sin sello verde) e inscritos antes de septiembre de 2002: Dígitos terminados en: 2 – 3 – 4 – 5

Motocicletas inscritas antes del 2010: Dígitos terminados en: 6 – 7



Horario y comunas donde aplica

La restricción funciona de lunes a viernes (excepto festivos) de 07:30 a 21:00 horas en la Provincia de Santiago completa, incluyendo además a Puente Alto y San Bernardo.

¿De cuánto es la multa por no respetar la medida?

Incurrir en esta infracción es considerado una falta grave. Las multas van desde 1 a 1,5 UTM, lo que equivale a un monto de entre $67.000 y $103.000 aproximadamente. La fiscalización se realiza de forma presencial por Carabineros e Inspectores de Transporte, además de la red de cámaras automatizadas en las vías principales de Santiago.