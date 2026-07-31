Si buscas trabajo o llevas meses desempleado, podrás recibir un subsidio de hasta el 20%
El nuevo Subsidio Unificado al Empleo debutará este 1 de octubre reemplazando tres aportes tradicionales. Revisa si cumples el tiempo de desempleo y el tramo social para postular.
Desde el 1 de octubre, Chile estrenará un nuevo sistema para incentivar la contratación formal: el Subsidio Unificado al Empleo (SUE). Administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), este aporte económico sustituye y fusiona tres beneficios que operaban de forma independiente (Subsidio al Empleo Joven, Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes).
El objetivo principal es entregar dinero directo al bolsillo del trabajador que logre emplearse y, al mismo tiempo, transferir un incentivo a la empresa que lo contrate.
¿A quiénes está dirigido el nuevo subsidio?
El beneficio se enfoca en cuatro grupos prioritarios que suelen enfrentar mayores barreras para encontrar un trabajo formal:
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Jóvenes: De 18 a 25 años.
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Mujeres: De 25 a 55 años.
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Adultos en transición a la vejez: De 55 a 65 años (grupo no considerado en subsidios anteriores).
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Personas con discapacidad: Inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (hasta 65 años).
Requisitos para el trabajador
Para solicitar este pago directo, la persona contratada debe cumplir las siguientes condiciones:
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Renta mensual: Tener un sueldo bruto inferior o igual a 2,25 Ingresos Mínimos Mensuales.
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Tiempo sin trabajo: Acreditar al menos 6 meses continuos o 8 meses discontinuos de desempleo dentro de los últimos 18 meses (esto se verifica automáticamente mediante el registro de cotizaciones en la AFP/AFC).
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Ficha social: Pertenecer al tramo del 40% al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Excepción: Las personas con discapacidad no requieren cumplir con este requisito de tramo socioeconómico.
Requisitos para las empresas empleadoras
Las empresas que deseen recibir el incentivo estatal por contratar a trabajadores de estos grupos deben cumplir con:
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Ser contribuyente de primera categoría.
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Estar al día en el pago de cotizaciones previsionales de sus trabajadores.
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No haber tenido relación laboral previa con la persona contratada en los últimos 12 meses.
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Postular a la persona dentro de los primeros 3 meses de iniciado el contrato.
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No registrar condenas por prácticas antisindicales o vulneración de derechos en los últimos dos años.
¿Cuánto dinero entrega este beneficio?
El subsidio calcula el aporte según el sueldo bruto contratado:
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Para el trabajador: Recibe hasta un 20% de su remuneración bruta mensual (con un piso mínimo garantizado de al menos 2,5% de un ingreso mínimo mensual).
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Para el empleador: Recibe hasta un 20% del sueldo bruto abonado.
Ejemplo práctico: Para una persona que firma un contrato por un sueldo bruto de $500.000, el subsidio para el trabajador puede alcanzar hasta $100.000 adicionales al mes depositados en su cuenta bancaria.
¿Qué pasa si ya cobrabas el Bono al Trabajo de la Mujer o Empleo Joven?
Quienes actualmente reciben el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) o el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) mantendrán la vigencia de sus pagos bajo la normativa de transición del Sence. A partir del 1 de octubre, las nuevas postulaciones se procesarán exclusivamente bajo las reglas del Subsidio Unificado al Empleo.