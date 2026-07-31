Desde el 1 de octubre, Chile estrenará un nuevo sistema para incentivar la contratación formal: el Subsidio Unificado al Empleo (SUE). Administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), este aporte económico sustituye y fusiona tres beneficios que operaban de forma independiente (Subsidio al Empleo Joven, Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes).

El objetivo principal es entregar dinero directo al bolsillo del trabajador que logre emplearse y, al mismo tiempo, transferir un incentivo a la empresa que lo contrate.

¿A quiénes está dirigido el nuevo subsidio?

El beneficio se enfoca en cuatro grupos prioritarios que suelen enfrentar mayores barreras para encontrar un trabajo formal:

Jóvenes: De 18 a 25 años.

Mujeres: De 25 a 55 años.

Adultos en transición a la vejez: De 55 a 65 años (grupo no considerado en subsidios anteriores).

Personas con discapacidad: Inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (hasta 65 años).

Requisitos para el trabajador

Para solicitar este pago directo, la persona contratada debe cumplir las siguientes condiciones:

Renta mensual: Tener un sueldo bruto inferior o igual a 2,25 Ingresos Mínimos Mensuales. Tiempo sin trabajo: Acreditar al menos 6 meses continuos o 8 meses discontinuos de desempleo dentro de los últimos 18 meses (esto se verifica automáticamente mediante el registro de cotizaciones en la AFP/AFC). Ficha social: Pertenecer al tramo del 40% al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Excepción: Las personas con discapacidad no requieren cumplir con este requisito de tramo socioeconómico.

Requisitos para las empresas empleadoras

Las empresas que deseen recibir el incentivo estatal por contratar a trabajadores de estos grupos deben cumplir con:

Ser contribuyente de primera categoría.

Estar al día en el pago de cotizaciones previsionales de sus trabajadores.

No haber tenido relación laboral previa con la persona contratada en los últimos 12 meses.

Postular a la persona dentro de los primeros 3 meses de iniciado el contrato.

No registrar condenas por prácticas antisindicales o vulneración de derechos en los últimos dos años.

¿Cuánto dinero entrega este beneficio?

El subsidio calcula el aporte según el sueldo bruto contratado:

Para el trabajador: Recibe hasta un 20% de su remuneración bruta mensual (con un piso mínimo garantizado de al menos 2,5% de un ingreso mínimo mensual).

Para el empleador: Recibe hasta un 20% del sueldo bruto abonado.

Ejemplo práctico: Para una persona que firma un contrato por un sueldo bruto de $500.000, el subsidio para el trabajador puede alcanzar hasta $100.000 adicionales al mes depositados en su cuenta bancaria.

¿Qué pasa si ya cobrabas el Bono al Trabajo de la Mujer o Empleo Joven?

Quienes actualmente reciben el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) o el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) mantendrán la vigencia de sus pagos bajo la normativa de transición del Sence. A partir del 1 de octubre, las nuevas postulaciones se procesarán exclusivamente bajo las reglas del Subsidio Unificado al Empleo.