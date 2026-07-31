La implementación de la Ley N° 21.561 de las 40 horas continúa su marcha en el país. Tras la segunda rebaja aplicada en abril de este año —que dejó el límite máximo en 42 horas semanales—, los trabajadores se preguntan cuándo se completará el proceso definitivo.

De acuerdo con el cronograma oficial establecido por la normativa, la última y definitiva reducción de la jornada laboral se concretará el 26 de abril de 2028, fecha en la que el límite pasará oficialmente a un máximo de 40 horas semanales.

Lo que debes saber sobre la implementación: