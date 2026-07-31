Tu sueldo no puede bajar: ¿Cuándo será la última rebaja de la jornada laboral a 40 horas?
Tras la rebaja a 42 horas aplicada en abril, conoce la fecha exacta fijada por ley para la entrada en vigencia de la meta definitiva de 40 horas semanales.
La implementación de la Ley N° 21.561 de las 40 horas continúa su marcha en el país. Tras la segunda rebaja aplicada en abril de este año —que dejó el límite máximo en 42 horas semanales—, los trabajadores se preguntan cuándo se completará el proceso definitivo.
De acuerdo con el cronograma oficial establecido por la normativa, la última y definitiva reducción de la jornada laboral se concretará el 26 de abril de 2028, fecha en la que el límite pasará oficialmente a un máximo de 40 horas semanales.
Lo que debes saber sobre la implementación:
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A quiénes aplica: La ley rige exclusivamente para los trabajadores y trabajadoras cuyos contratos están regulados por el Código del Trabajo. Quedan fuera los funcionarios públicos regidos por el Estatuto Administrativo (planta, contrata y honorarios).
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Prohibición de bajar el sueldo: La normativa es categórica al señalar que la reducción de horas no puede significar en ningún caso una disminución de la remuneración mensual del trabajador.
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¿Qué pasa si no hay acuerdo con el empleador?: Si la empresa y el sindicato o trabajador no logran pactar cómo distribuir la rebaja de tiempo, la Dirección del Trabajo estipula que la reducción debe aplicarse directamente recortando la jornada diaria al final de cada, u otras fórmulas contenidas en la ley.
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Fiscalización y multas: Las empresas que no cumplan con los dictámenes de adecuación arriesgan millonarias multas fiscalizadas por la Dirección del Trabajo.