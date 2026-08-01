Alerta farmacéutica por Amlodipino: ISP ordena retirar este lote de remedio de hipertensión

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica de seguridad decretando el retiro voluntario y urgente del mercado de un lote específico de Amlodipino de 5 mg, uno de los medicamentos más recetados en Chile para controlar la hipertensión arterial y las anginas de pecho.

La medida se adoptó luego de que el laboratorio titular informara el hallazgo de una “partícula extraña al interior de uno de los alvéolos de un blíster”, lo que incumple los estándares de calidad autorizados para la seguridad de los pacientes chilenos.

¿Cuál es el lote de Amlodipino afectado?

La alerta del ISP no afecta a todas las cajas de este medicamento que se venden en el país, sino exclusivamente a una serie que se distribuye en presentación de estuche con 500 comprimidos. Revisa tu receta o tu caja y busca los siguientes datos:

Medicamento: Amlodipino Comprimidos 5 mg.

Laboratorio: Ascend Laboratories S.p.A.

Número de serie / Lote: 25121470.

Fecha de vencimiento: 03/2028 (Marzo de 2028).

El organismo fiscalizador ordenó a todas las farmacias, distribuidores y centros de salud (como Cesfam y hospitales) retirar de forma inmediata estas unidades de la circulación y devolverlas al laboratorio.

¿Qué debes hacer si tienes este lote en casa?

Los expertos de salud entregan dos recomendaciones vitales para la población que consume este fármaco diariamente:

NUNCA suspendas el tratamiento por tu cuenta: Dejar de tomar de golpe el medicamento para la presión arterial es sumamente peligroso y puede gatillar crisis hipertensivas severas o problemas cardíacos. El riesgo de suspenderlo de forma abrupta es mayor al del lote afectado. Acude a gestionar el reemplazo: Si verificas que tu caja tiene exactamente el número de serie 25121470, ponte en contacto con tu médico tratante o acude al químico farmacéutico de la farmacia o centro de salud donde te fue entregado el remedio para coordinar su reemplazo por un lote seguro.

Si tus pastillas pertenecen a otro número de lote o son de un laboratorio diferente, puedes seguir consumiéndolas con total normalidad y tranquilidad.