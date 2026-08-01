Llega el primer PymeDay a Chile: las fechas clave para encontrar ofertas en más de 70 comercios

El calendario de compras con descuento en Chile suma un nuevo hito oficial. La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirmó la realización del primer PymeDay, una jornada de ventas online diseñada de forma exclusiva para potenciar a pequeñas y medianas empresas de todo el país.

A diferencia del tradicional CyberDay o CyberMonday —donde predominan los grandes retailers—, esta iniciativa busca ser una vitrina directa para más de 70 emprendimientos en categorías como tecnología, vestuario, hogar, gastronomía y turismo.

¿Cuándo es el PymeDay 2026?

El evento se desarrollará durante tres días seguidos:

Inicio: Lunes 3 de agosto de 2026 (desde las 00:00 horas).

Término: Miércoles 5 de agosto de 2026 (hasta las 23:59 horas).

Durante este período, las pymes participantes desplegarán promociones exclusivas y opciones de pago facilitadas por alianzas con pasarelas digitales como Mercado Pago.

¿Cómo comprar de forma segura durante el evento?

Para evitar caer en sitios web de imitación o posibles estafas electrónicas, ten en cuenta las siguientes recomendaciones antes de realizar una transacción: