Permiso por matrimonio o Unión Civil en Chile: cuántos días te corresponden

Contraer matrimonio o celebrar un Acuerdo de Unión Civil (AUC) otorga a los trabajadores con contrato formal en Chile el derecho a 5 días hábiles continuos de permiso pagado. Protegido por el artículo 207 bis del Código del Trabajo, este beneficio se otorga con goce de sueldo completo y no se descuenta del feriado anual (vacaciones).

Sin embargo, existen vacíos frecuentes sobre cómo se cuentan estos días, qué ocurre en jornadas especiales y un dato legal clave que la mayoría de los trabajadores desconoce.

¿Puedo pedir el permiso si firmé el AUC y años después me caso?

Sí. A nivel normativo y jurisprudencial, el Acuerdo de Unión Civil y el Matrimonio son dos instituciones jurídicas distintas.

Esto significa que si solicitaste tus 5 días libres pagados cuando celebraste tu AUC con tu pareja, tienes pleno derecho a exigir nuevamente los 5 días libres si en el futuro deciden contraer matrimonio (o viceversa). Ningún empleador puede denegar el segundo permiso argumentando que ya usaste el beneficio bajo el otro estado civil.

¿Cómo se calculan los días libres y qué pasa con el sábado?

La ley exige que los 5 días sean hábiles y continuos. El cómputo del tiempo depende directamente de la jornada fijada en tu contrato de trabajo:

Jornada de Lunes a Viernes: Si no trabajas los fines de semana, el sábado y el domingo nunca se descuentan. Si inicias tu permiso un día lunes, estarás libre de lunes a viernes y te reincorporas el lunes siguiente (gozando en la práctica de 9 días corridos de descanso junto al fin de semana).

Jornada que incluye Sábados: Si tu contrato contempla el sábado como día de trabajo regular, dicho día sí se contabiliza como día hábil dentro del tramo de 5 días continuos. Los domingos y festivos quedan siempre excluidos.

El trabajador puede distribuir su tramo de 5 días en tres momentos:

Usando los 5 días antes de la ceremonia. Iniciando el permiso el mismo día del matrimonio/AUC. Utilizando los días hábiles inmediatamente posteriores a la celebración.

Requisitos y plazos clave para no perder el beneficio

Para que el empleador gestione correctamente este permiso, se deben cumplir dos formalidades:

Aviso previo (30 días antes): Notificar por escrito a la empresa (carta o correo con acuse de recibo) con al menos 30 días de anticipación al inicio del permiso.

Acreditación posterior (30 días después): Entregar a Recursos Humanos el Certificado de Matrimonio o de AUC emitido por el Registro Civil dentro de los 30 días siguientes a la celebración.

Sanciones y multas para las empresas que no respeten el permiso

El permiso por matrimonio o AUC es un derecho irrenunciable. El empleador no puede condicionarlo, postergarlo ni exigir “turnos de devolución”.

En caso de que una empresa se niegue a otorgar el permiso o realice descuentos indebidos en la liquidación de sueldo, el trabajador puede realizar la denuncia ante la Dirección del Trabajo (DT). Las sanciones para el empleador varían según el tamaño de la empresa y van desde las 14 hasta las 70 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).