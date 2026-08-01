Restricción vehicular este viernes 31 de julio: el olvido por el que podrías pagar más de $100 mil
Evita multas de más de $100 mil. Revisa qué vehículos con y sin sello verde no pueden circular este viernes 31 de julio en la Región Metropolitana y en qué horario rige.
La medida rige en toda la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo, entre las 07:30 y las 21:00 horas.
Para este viernes 31 de julio, la Restricción Vehicular en la Región Metropolitana busca reducir los índices de contaminación durante los meses de invierno. Afecta tanto a vehículos catalíticos como no catalíticos inscritos antes de las fechas fijadas por la normativa del Ministerio de Transportes.
Patentes con restricción hoy viernes 31 de julio
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Vehículos catalíticos (con sello verde) inscritos antes del 1 de septiembre de 2011:
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Digitos terminados en: 6 – 7
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Vehículos no catalíticos (sin sello verde) e inscritos antes de septiembre de 2002:
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Dígitos terminados en: 2 – 3 – 4 – 5
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Motocicletas inscritas antes del 2010:
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Dígitos terminados en: 6 – 7
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Horario y comunas donde aplica
La restricción funciona de lunes a viernes (excepto festivos) de 07:30 a 21:00 horas en la Provincia de Santiago completa, incluyendo además a Puente Alto y San Bernardo.
¿De cuánto es la multa por no respetar la medida?
Incurrir en esta infracción es considerado una falta grave. Las multas van desde 1 a 1,5 UTM, lo que equivale a un monto de entre $67.000 y $103.000 aproximadamente. La fiscalización se realiza de forma presencial por Carabineros e Inspectores de Transporte, además de la red de cámaras automatizadas en las vías principales de Santiago.