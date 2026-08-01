El avance del sistema frontal en la zona central y sur del país suele traer consigo cortes de energía eléctrica que, en los casos más graves, terminan por botar las antenas de telecomunicaciones de sectores específicos. Si la antena de tu compañía deja de funcionar, puedes quedar completamente incomunicado.

Para mitigar esto, en Chile opera por ley el Roaming Nacional de Emergencia (RAN). Se trata de un mecanismo obligatorio que permite que tu teléfono celular se cuelgue de manera automática a las redes de otras compañías (como Entel, Movistar, Claro o WOM) si es que tu operador se queda sin señal en tu zona durante una contingencia.

Es un servicio 100% gratuito y te permite seguir realizando llamadas, enviar mensajes SMS y utilizar tus datos móviles para revisar aplicaciones de mensajería o mapas.

Aquí te explicamos cómo dejar tu teléfono configurado correctamente para que el sistema opere cuando lo necesites.

Cómo activar el roaming de emergencia en tu celular

Para que tu dispositivo realice este cambio de manera automática, debes asegurarte de tener encendidas dos opciones en el menú de conectividad: la selección automática de red y el roaming de datos.

En dispositivos iPhone (iOS)

Entra a Configuración y luego selecciona Red celular. Presiona en Selección de red y asegúrate de que el interruptor de Automático esté encendido. Vuelve al menú anterior, entra a Opciones (dentro de Red celular) y activa la casilla Roaming de datos.

En dispositivos Android (Samsung)

Ve a Ajustes y presiona la opción Conexiones. Entra a Redes móviles. Activa el interruptor de Roaming de datos. En ese mismo menú, presiona Operadores de red y verifica que esté marcada la opción Seleccionar automáticamente.

En dispositivos Android (Xiaomi / Redmi)

Ingresa a Ajustes y selecciona Tarjetas SIM y redes móviles. Entra a la sección Roaming de datos y configúralo en Siempre. Vuelve atrás, presiona sobre tu tarjeta SIM activa, ve a Redes móviles y activa Seleccionar red automáticamente.

El truco si te quedas “pegado” sin señal: A veces, aunque tengas todo configurado, el teléfono se resiste a soltar la red muerta de tu compañía original. Si notas que estás sin señal en medio de la tormenta, activa el “Modo Avión” durante 10 segundos y luego desactívalo. Esto forzará al celular a buscar las redes disponibles a su alrededor y se enganchará al Roaming de Emergencia de forma inmediata.

Recuerda mantener este ajuste activo durante el desarrollo del sistema frontal para garantizar que las alertas de emergencia de Senapred (SAE) y tus canales de comunicación habituales sigan operativos.