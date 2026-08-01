Sube el sueldo mínimo: revisa si te corresponden los nuevos montos de la Asignación Familiar

El Congreso despachó a ley el proyecto que reajusta el salario mínimo en Chile a $553.553. Esta medida no solo beneficia directamente a quienes ganan el piso salarial, sino que modifica de forma automática los tramos de ingresos y los montos de la Asignación Familiar, Asignación Maternal y el Subsidio Familiar (SUF).

Como la normativa establece que el alza rige de forma retroactiva a contar del 1 de mayo, las liquidaciones de sueldo de este mes reflejarán un pago acumulado por la diferencia que no se alcanzó a pagar el mes anterior.

A continuación, revisa en cuál de los nuevos tramos quedas según tus ingresos mensuales vigentes y cuánto te corresponde recibir por cada carga acreditada:

Los nuevos montos por carga familiar

Primer Tramo: Si ganas hasta $649.039 al mes Nuevo monto por carga: $22.601 mensuales. Lo que recibirás este mes (con retroactivo de mayo): $23.195 por carga (recuperas una diferencia de $594 correspondiente al mes pasado) .

Segundo Tramo: Si ganas entre $649.039 y $947.990 al mes Nuevo monto por carga: $13.870 mensuales. Lo que recibirás este mes (con retroactivo de mayo): $14.235 por carga (recuperas una diferencia de $365 correspondiente al mes pasado) .



Tercer Tramo: Si ganas entre $947.990 y $1.478.539 al mes Nuevo monto por carga: $4.382 mensuales. Lo que recibirás este mes (con retroactivo de mayo): $4.497 por carga (recuperas una diferencia de $115 correspondiente al mes pasado) .

Cuarto Tramo: Si tus ingresos superan los $1.478.539 al mes Monto: No se genera pago en dinero ($0). Beneficio: Mantener tus cargas acreditadas te permite seguir accediendo a beneficios del Estado, coberturas de salud en Fonasa y asignaciones especiales de bienestar.



¿Qué pasa con el Subsidio Familiar (SUF)? Para las familias que no son trabajadoras dependientes y que pertenecen al 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, el Subsidio Familiar también sube de forma automática, fijándose en $22.601 por causante (el mismo valor del primer tramo de la asignación).

Próximo reajuste en la mira

La ley despachada contempla además que el próximo 1 de enero de 2027 se aplicará un nuevo reajuste automático a todas estas cifras, el cual estará determinado por la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre mayo y diciembre de este año.