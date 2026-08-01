El periodo de postulaciones a la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico llegó a su fin y miles de hogares en todo el país se encuentran a la espera de saber si accederán al descuento en sus cuentas de luz para el segundo semestre de 2026.

Las autoridades ya confirmaron la fecha exacta en que se publicarán las nóminas oficiales de beneficiados y la modalidad en que se aplicará la rebaja directamente en las boletas cobradas por las empresas distribuidoras de energía.

¿Cuándo se entregan los resultados del Subsidio Eléctrico?

El Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informaron que los resultados oficiales de la postulación estarán disponibles a partir del miércoles 12 de agosto de 2026.

Los postulantes podrán revisar el estado de su solicitud ingresando con su ClaveÚnica en el sitio oficial subsidioelectrico.cl o a través de las plataformas habilitadas por ChileAtiende. Adicionalmente, quienes registraron un correo electrónico válido al momento de postular recibirán una notificación directa.

¿De cuánto es el descuento y cómo se abona?

El subsidio no se entrega en efectivo ni mediante transferencia bancaria. Se trata de un descuento semestral que se aplicará reflejado en 6 cuotas mensuales consecutivas a contar de las facturaciones emitidas desde septiembre de 2026.

El monto total a recibir depende directamente de la cantidad de integrantes del hogar inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH):

Hogares de 1 integrante: $17.346 total semestral (descuento mensual aproximado de $2.891 durante 6 meses).

Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548 total semestral (descuento mensual aproximado de $3.758 durante 6 meses).

Hogares de 4 o más integrantes: $31.224 total semestral (descuento mensual aproximado de $5.204 durante 6 meses).

Ojo con la boleta: El descuento dependerá del ciclo de facturación de cada compañía eléctrica (como Enel o CGE en la Región Metropolitana), por lo que en algunos casos el primer descuento figurará en las facturas emitidas a mediados o fines de septiembre.

¿Qué pasa si mi solicitud no fue aprobada?

Si al consultar el 12 de agosto te figura la postulación rechazada, existen dos mecanismos de revisión previstos por la normativa: