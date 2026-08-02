Un importante cambio operacional afectará a una de las arterias más transitadas de la Región Metropolitana. A partir de este viernes 31 de julio a las 23:00 horas, el tránsito en la Avenida Andrés Bello, en la comuna de Providencia, sufrirá severas modificaciones y reducciones de capacidad vial debido al inicio de las obras de construcción de una nueva línea eléctrica subterránea.

Los trabajos, ejecutados por la empresa STM (del Grupo Saesa), contemplan la instalación de 2,6 kilómetros de cableado entre las subestaciones Providencia y Vitacura para reforzar el servicio de 200 mil hogares en Santiago, Providencia y Las Condes. Sin embargo, las faenas se extenderán por un tiempo estimado de un año.

Los 4 cambios clave en el tránsito que debes considerar

Si manejas o usas transporte en el sector poniente y oriente de Providencia, ten en cuenta las siguientes modificaciones permanentes durante las obras:

Reducción de pistas en Andrés Bello: En el tramo comprendido entre Antonio Bellet y Nueva Tajamar, la capacidad vial se reducirá a solo dos pistas habilitadas por sentido. Prohibido virar hacia Puente Los Leones: Queda totalmente suspendido el viraje a la izquierda desde Av. Andrés Bello hacia el Puente Los Leones. Bucarest en sentido único: La calle Bucarest pasará a funcionar exclusivamente en un sentido hacia el norte, entre Av. Andrés Bello y Av. Providencia. Inversión de tránsito en Antonio Bellet: La calle Antonio Bellet invertirá su sentido habitual de circulación mientras se mantengan los trabajos.

Alternativas de viaje y recomendación vial

Debido a que el tramo afectado conecta zonas de alto flujo de oficinas (sector Tobalaba y Costanera Center), se prevé un aumento sustancial en los tiempos de traslado durante las horas punta de la mañana y la tarde.

Las autoridades de la Seremi de Transportes de la RM explicaron que las modificaciones ya fueron coordinadas con la Unidad de Control de Tránsito (UOCT) y plataformas de navegación como Waze y Google Maps.