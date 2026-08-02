Bono Logro Escolar 2026: Requisitos, montos de $85 mil y cómo consultar con RUT

Uno de los aportes económicos más esperados por las familias chilenas es el Bono Logro Escolar 2026, un beneficio estatal de asignación automática —sin necesidad de postulación— que recompensa el esfuerzo académico de estudiantes de enseñanza básica y media.

Al ser un aporte gestionado de forma interna entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, las familias no deben realizar trámites en formularios. El depósito se efectúa directamente en la CuentaRUT de BancoEstado de la persona cobradora asignada en el hogar.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Logro Escolar?

Para ser seleccionado, el estudiante debe cumplir de forma simultánea con los siguientes requisitos fijados por ley:

Edad y escolaridad: Tener hasta 24 años de edad y haber cursado entre 5° básico y 4° medio durante el año escolar inmediatamente anterior. Rendimiento académico: Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de su respectiva promoción o grupo de egreso. Vulnerabilidad socioeconómica: Pertenecer al 30% más vulnerable de la población nacional, según la información del Registro Social de Hogares (RSH) congelada al 31 de marzo del año previo. Reconocimiento oficial: Asistir a establecimientos de educación básica o media reconocidos formalmente por el Mineduc.

Atención con el Registro Social de Hogares: Que tu cartola marque estar en el tramo del 40% de vulnerabilidad no asegura que estés dentro del 30% más vulnerable exigido por la Ley N° 20.595 para este bono específico.

Montos 2026 y tramos por alumno

El beneficio contempla dos tramos según el lugar que ocupe el alumno en el ranking de notas de su curso:

Primer tramo (Primer 15% de mejor rendimiento): Recibe un pago único de $85.057 por estudiante.

Segundo tramo (Segundo 15% de mejor rendimiento, entre el 15% y el 30% superior): Recibe un pago único de $51.036 por estudiante.

¿Los montos son acumulables si hay más de un estudiante en casa?

Sí. El Bono Logro Escolar se paga por cada alumno que cumpla las exigencias dentro del grupo familiar. Por ejemplo:

Familia con 2 estudiantes en Primer Tramo: Recibe $85.057 + $85.057 = $170.114 .

Familia con 2 en Primer Tramo y 1 en Segundo Tramo: Recibe $85.057 + $85.057 + $51.036 = $221.150.

¿Cuándo se paga y cómo revisar si te corresponde con el RUT?

La fecha habitual de pago fijada por el Ministerio de Desarrollo Social es durante la mitad del mes de septiembre, antes de Fiestas Patrias.

Para consultar el estado de tu pago y el detalle de los alumnos favorecidos en tu hogar:

Ingresa a la plataforma oficial en bonologroescolar.ministeriodesarrollosocial.gob.cl. Escribe el RUT (RUN) del estudiante o de la persona que cobra los beneficios del grupo familiar. Ingresa la fecha de nacimiento del alumno. Haz clic en “Acceder” para desplegar el monto asignado, el titular de cobro y la fecha exacta del abono bancario.

Si el cobrador no posee una cuenta bancaria activa, el Estado gestionará la apertura de una CuentaRUT sin costo en BancoEstado, la cual podrá ser activada de forma presencial con la cédula de identidad vigente.