¿Lluvia el fin de semana? 6 panoramas imperdibles en Santiago desde $0 para este 1 y 2 de agosto
Desde ferias medievales con entrada liberada hasta festivales de helado y cartas TCG: estos son los mejores eventos bajo techo para capear el frío y la lluvia en la capital este sábado y domingo.
Comienza agosto y la capital ofrece una variada cartela de panoramas culturales, gastronómicos y de entretenimiento para este sábado 1 y domingo 2 de agosto. Ante el pronóstico de precipitaciones para la Región Metropolitana, seleccionamos las mejores alternativas con entrada liberada y espacios techados para disfrutar en familia o con amigos.
Aquí te dejamos la guía completa con horarios, precios y cómo llegar en Metro:
1. Feria Medieval “Mercado y Juglares” en San Miguel
Un viaje en el tiempo con arquería, danzas medievales, recreación histórica, artesanías y taberna. Un evento ideal para toda la familia en un entorno patrimonial.
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Precio: Entrada liberada (Gratis).
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Clima: Espacio mixto con zonas techadas.
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Horario: Sábado 1 y domingo 2 de agosto, de 11:00 a 19:00 hrs.
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Lugar: Casa de la Cultura La Cava (Tristán Matta 521, San Miguel).
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Cómo llegar: Metro Ciudad del Niño o Departamental (Línea 2).
2. Trading Fest 2026: El gran encuentro TCG en Estación Mapocho
El evento más grande de Chile dedicado a los Juegos de Cartas Coleccionables (Pokémon, Magic, Yugioh, Mitos y Leyendas). Reúne a más de 200 tiendas para compra, venta e intercambio de cartas.
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Precio: $10.000 (1 día) / $16.500 (Pase 2 días) vía Portaltickets.
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Clima: 100% Techado (Ideal si llueve).
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Horario: Sábado 1 y domingo 2 de agosto, de 11:00 a 20:00 hrs.
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Lugar: Centro Cultural Estación Mapocho.
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Cómo llegar: Metro Puente Cal y Canto (Línea 2 y Línea 3).
3. Latam Bajo Cero: Festival Internacional de Heladería
El festival de heladería artesanal más importante de la región aterriza en Las Condes. Incluye degustaciones, tendencias de la industria, competencias y actividades familiares.
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Precio: $7.000 adultos / $3.000 niños (incluye helado simple) vía Fever.
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Clima: Recinto cerrado / protegido.
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Horario: Sábado 1 y domingo 2 de agosto, de 12:00 a 20:00 hrs.
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Lugar: Polo Apoquindo (Apoquindo 5421, Las Condes).
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Cómo llegar: Metro Manquehue (Línea 1).
4. Mercado Concha y Toro: Emprendimiento y nostalgia patrimonial
Recorridos guiados, feria vintage, emprendimientos locales y música en vivo en uno de los barrios más icónicos del Santiago centro.
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Precio: Entrada liberada (Gratis).
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Clima: Zona patrimonial al aire libre (se recomienda llevar paraguas).
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Horario: Sábado 1 y domingo 2 de agosto, de 11:00 a 18:00 hrs.
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Lugar: Espacio CyT (Concha y Toro 38, Santiago).
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Cómo llegar: Metro República (Línea 1).
5. Aniversario 19° del Bar Victoria en Teatro Cariola
Una maratón de cumbia, cueca y humor para celebrar casi dos décadas de tradición bailable. En escena estarán La Sonora Palacios, Shamanes Crew, Claudio Narea, El Bloque 8 y La Pozze Latina, entre otros.
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Precio: Desde $23.000 (Tribuna) hasta $46.000 (Palco) a través de PuntoTicket.
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Clima: 100% Techado.
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Horario: Sábado 1 de agosto, desde las 14:00 hrs.
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Lugar: Teatro Cariola (San Diego 246, Santiago).
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Cómo llegar: Metro Universidad de Chile (Línea 1 y Línea 3).
6. Mercado Román en el MUT (Mercado Urbano Tobalaba)
Tercera edición de este mercado que combina diseño independiente, arte, oficios y música en un espacio urbano moderno.
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Precio: Entrada liberada (Gratis).
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Clima: Espacio techado / climatizado.
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Horario: Sábado 1 y domingo 2 de agosto, de 11:00 a 20:00 hrs.
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Lugar: Piso 1 del MUT (Av. Apoquindo 2730, Las Condes).
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Cómo llegar: Conexión directa por subterráneo con Metro Tobalaba (Línea 1 y Línea 4).