La Platina, el nuevo parque que se construye en La Pintana

Santiago sumará un nuevo parque en la comuna de La Pintana. Se trata del Parque La Platina, un espacio de más de 150 mil m². Administrado bajo los estándares de la red Parquemet, este recinto destacará por combinar entornos naturales idóneos para el otoño con instalaciones modernas que no le envidian nada a los parques del sector oriente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Parque La Platina (@parquelaplatina)

¿Qué tendrá el Parque La Platina?

El recinto está diseñado tanto para el descanso familiar como para el deporte urbano de alta intensidad, contando con: