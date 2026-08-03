Estado de los pasos fronterizos hoy en Chile: Los Libertadores sigue cerrado y revisan condiciones

Las condiciones meteorológicas continúan afectando la operación de algunos complejos fronterizos del país. Mientras varios pasos permanecen habilitados con restricciones por nieve, hielo o uso obligatorio de cadenas, otros continúan cerrados debido al mal tiempo o por el término de la temporada estival.

Uno de los pasos más utilizados del país, Los Libertadores, continúa cerrado para todo tipo de vehículos, situación que mantiene suspendido el tránsito entre la Región de Valparaíso y la provincia argentina de Mendoza.

Paso Los Libertadores permanece cerrado

El Complejo Fronterizo Los Libertadores, principal conexión terrestre entre Chile y Argentina, permanece cerrado para todo tipo de vehículos, debido a las condiciones meteorológicas en alta montaña.

Las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse informados antes de iniciar un viaje hacia la cordillera, ya que el pronóstico considera nuevas precipitaciones y nevadas durante los próximos días.

Paso Pehuenche también continúa cerrado

En la Región del Maule, el paso Pehuenche permanece cerrado debido al pronóstico de mal tiempo en la zona cordillerana.

En tanto, el complejo San Pedro de Vergara continúa sin atención por el término de la temporada estival.

Pino Hachado habilita tránsito tras despeje de nieve

En La Araucanía, el paso Pino Hachado reanudó el tránsito a partir de las 10:00 horas (Chile), luego de trabajos de despeje por acumulación de nieve en el sector del límite internacional.

Por su parte, los complejos Icalma y Mamuil Malal se encuentran habilitados, aunque exigen el porte obligatorio de cadenas debido a la presencia de nieve y hielo en la ruta.

Samoré opera con precaución por lluvia y nieve

El Complejo Fronterizo Cardenal Antonio Samoré, uno de los más utilizados del sur de Chile, permanece habilitado para todo tipo de vehículos entre las 08:00 y las 18:00 horas.

Sin embargo, las autoridades informaron que se registran precipitaciones de lluvia y nieve, mientras equipos de vialidad trabajan en el mantenimiento del camino y el esparcimiento de sal para mejorar la adherencia de la calzada.

Pasos habilitados en el norte de Chile

En el norte del país continúan operando con normalidad los principales complejos fronterizos:

Chacalluta

Chungará

Visviri

Colchane

Jama

Ollagüe

San Pedro de Atacama

Hito Cajón

En este último paso, las autoridades solicitaron conducir con precaución debido a las obras que se desarrollan en la Ruta B-243 entre la Ruta 27-CH y el complejo fronterizo.

Pasos fronterizos cerrados este lunes 3 de agosto

Los complejos que permanecen cerrados son:

Los Libertadores (Región de Valparaíso).

San Francisco (Región de Atacama).

Pircas Negras (Región de Atacama).

Pehuenche (Región del Maule).

San Pedro de Vergara (término de temporada).

Pichachén (cerrado hasta noviembre por término de temporada).

Carirriñe (término de temporada).

Ingeniero Ibáñez-Palavicini (Región de Aysén).

Bellavista (Región de Magallanes, término de temporada).

Recomendaciones antes de viajar

Las autoridades aconsejan revisar el estado actualizado de los pasos fronterizos antes de iniciar un viaje, especialmente considerando el ingreso de un nuevo sistema frontal que podría dejar nieve, lluvia y fuertes vientos en la cordillera durante esta semana.

Asimismo, en varios complejos del sur del país continúa siendo obligatorio portar cadenas, mientras que en algunos sectores existen condiciones de hielo, escarcha y maquinaria trabajando en las rutas, por lo que se recomienda conducir con máxima precaución.