Aguinaldo Fiestas Patrias 2026: quiénes lo reciben, el monto y multa por cobro indebido

A pocas semanas de las Fiestas Patrias, aumenta el interés por los beneficios económicos que entrega el Estado durante septiembre. Entre ellos, el aguinaldo para pensionados se mantiene como uno de los aportes más esperados, ya que se deposita de forma automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Quiénes reciben el aguinaldo de Fiestas Patrias 2026

El pago le corresponde a las y los pensionados que al 31 de agosto de 2026 pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Instituto de Previsión Social (IPS) : Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad.

: Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad. Ex cajas de previsión o ex Servicio de Seguro Social .

. Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y Mutualidades de Empleadores (Ley Nº 16.744).

(Ley Nº 16.744). Leyes de reparación : Ley Valech, Ley Rettig y exonerados políticos (Ley Nº 19.234).

: Ley Valech, Ley Rettig y exonerados políticos (Ley Nº 19.234). Dipreca y Capredena .

. AFP o compañías de seguro: Siempre y cuando reciban la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de vejez o invalidez) o pensiones mínimas con garantía estatal.

Cabe aclarar que cada persona tiene derecho a un solo aguinaldo, aun cuando reciba más de una pensión, subsidio o indemnización.

¿Cuáles son los montos del aguinaldo 2026?

El beneficio contempla un monto base de $25.280, el cual se incrementa en $12.969 por cada carga familiar que el pensionado tenga acreditada al 31 de agosto de 2026.

Este monto no tiene ningún tipo de descuento, ya que no es imponible ni tributable, y se paga automáticamente junto a la pensión de septiembre.

¿Qué pasa si recibes el aguinaldo 2026 sin cumplir los requisitos?

Desde las autoridades advierten que si una persona recibe el aguinaldo sin que le corresponda, deberá devolver 5 veces el monto cobrado.

El aguinaldo de Fiestas Patrias constituye un importante apoyo económico para miles de pensionados en Chile. Por ello, es fundamental verificar que se cumplen las condiciones exigidas por la ley para acceder al beneficio y evitar inconvenientes o sanciones por un cobro indebido. Al tratarse de un pago automático, quienes reúnan los requisitos recibirán el dinero junto con su pensión de septiembre, sin necesidad de realizar trámites adicionales.