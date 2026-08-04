El Ministerio de Educación (Mineduc) definió el calendario oficial para el Sistema de Admisión Escolar (SAE) correspondiente al año académico 2027. El trámite se realiza de forma 100% online a través de la plataforma oficial sistemadeadmisionescolar.cl para estudiantes que ingresen por primera vez a un colegio público o particular subvencionado, o para quienes busquen cambiar de establecimiento desde Pre-kínder hasta IV° Medio.

Un punto fundamental a considerar es que la fecha u hora en que postules dentro del plazo no influye en la asignación del cupo. El sistema no funciona por orden de llegada, por lo que las familias pueden revisar tranquilamente los proyectos educativos en la plataforma antes de enviar su selección.

¿Quiénes tienen prioridad para conseguir un cupo?

Cuando un colegio recibe más postulaciones que los cupos que tiene disponibles, el algoritmo del SAE aplica automáticamente los siguientes criterios de prioridad fijados por ley, antes de realizar un desembolso o sorteo aleatorio:

Hermanos matriculados: Postulantes que tengan un hermano o hermana ya matriculado en el mismo establecimiento. Estudiantes prioritarios: Incorporación de hasta un 15% de alumnos calificados como prioritarios (según la evaluación del Mineduc). Hijos de funcionarios: Hijos de trabajadores (docentes o asistentes de la educación) que presten servicios permanentes en el colegio. Exalumnos: Estudiantes que hayan pertenecido al colegio y deseen regresar, siempre que no hayan sido expulsados.

Si tras aplicar estas prioridades aún hay más postulantes que vacantes, las plazas restantes se asignan de forma aleatoria mediante el sistema informático.

Calendario oficial del SAE 2027

Periodo principal de postulación: Desde el 4 de agosto a las 09:00 horas hasta el 27 de agosto a las 14:00 horas .

Publicación de resultados del periodo principal: Del 15 al 21 de octubre .

Resultados de las listas de espera: 28 y 29 de octubre .

Periodo complementario de postulación: Del 10 al 17 de noviembre .

Resultados del periodo complementario: 1 de diciembre .

Periodo de matrícula presencial: Del 9 al 22 de diciembre (se extiende hasta el 29 de diciembre en las regiones de Aysén y Magallanes).

¿Quiénes NO necesitan postular al SAE?

No deben realizar este trámite:

Los estudiantes que continuarán en el mismo colegio donde están matriculados actualmente y no desean cambiarse.

Niños o niñas que ingresarán a salas cuna o jardines infantiles de JUNJI, Fundación Integra o escuelas de párvulos (estos utilizan procesos independientes).

Para familias extranjeras o apoderados sin RUN chileno, el Mineduc exige solicitar previamente el Identificador Provisorio del Apoderado (IPA) y la vinculación con el estudiante antes de enviar el formulario en la plataforma.