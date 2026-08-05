Cierre del Paso Los Libertadores: qué alimentos podrían verse afectados por retraso en su reapertura

El ingreso de un nuevo sistema frontal a la zona central de Chile mantiene la incertidumbre sobre la reapertura del Paso Los Libertadores, que ya cumple cerca de 20 días cerrado debido a la acumulación de nieve en la alta cordillera.

El fenómeno, previsto para este miércoles y jueves, estará acompañado por un río atmosférico que dejará más de 30 milímetros de lluvia en la Región Metropolitana, fuertes vientos de hasta 100 km/h en sectores cordilleranos y nuevas nevadas, condiciones que podrían retrasar aún más los trabajos para habilitar el principal corredor terrestre entre Chile y Argentina.

La situación preocupa al sector logístico, ya que Los Libertadores concentra el mayor movimiento de carga internacional del país y es clave para el ingreso de alimentos, materias primas e insumos industriales que abastecen al mercado chileno.

¿Qué alimentos ingresan por el Paso Los Libertadores?

Aunque Chile mantiene inventarios y existen rutas alternativas, el cierre prolongado comienza a generar presión sobre productos que dependen del transporte terrestre desde Argentina.

Entre los principales alimentos que ingresan por este paso destacan:

Carne bovina , uno de los productos más sensibles a una interrupción prolongada.

, uno de los productos más sensibles a una interrupción prolongada. Lácteos , como quesos, mantequilla, leche y crema.

, como quesos, mantequilla, leche y crema. Granos y cereales , entre ellos maíz, arroz y trigo.

, entre ellos maíz, arroz y trigo. Aceites comestibles .

. Frutas y hortalizas que complementan la oferta nacional durante el invierno.

Especial preocupación existe por la carne bovina, ya que una parte importante de las importaciones destinadas al consumo nacional cruza por este corredor. También los granos son estratégicos, pues abastecen a la industria de alimentos para animales y, por lo tanto, impactan indirectamente la producción de carnes, huevos y lácteos.

No sólo alimentos: también peligran insumos para la industria

El impacto del cierre va mucho más allá de los supermercados.

Por Los Libertadores también ingresan:

Repuestos automotrices.

Maquinaria industrial.

Productos farmacéuticos.

Insumos médicos.

Fertilizantes.

Productos químicos.

Materias primas para distintos procesos productivos.

Muchas empresas operan con sistemas logísticos de abastecimiento continuo, por lo que retrasos de varias semanas obligan a reprogramar importaciones, modificar rutas y asumir mayores costos.

Más de 2.700 camiones siguen esperando

La Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior informó que el complejo continúa cerrado debido a una acumulación de nieve que supera los cinco metros.

Mientras tanto, cerca de 2.700 camiones permanecen detenidos en Mendoza y la región argentina de Cuyo, esperando la autorización para cruzar hacia Chile.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones advirtió que la prolongada interrupción ya está elevando los costos operacionales, aumentando los tiempos de transporte y afectando la planificación logística de numerosas empresas.

¿Habrá desabastecimiento?

Por ahora, especialistas coinciden en que no existe un riesgo inmediato de desabastecimiento gracias a los inventarios disponibles y a la utilización de pasos fronterizos alternativos.

Sin embargo, esas rutas tienen menor capacidad y no pueden absorber el volumen habitual que mueve Los Libertadores, por lo que un cierre prolongado podría traducirse en mayores costos logísticos y, eventualmente, en alzas de precios o menor disponibilidad de algunos productos frescos e insumos industriales.

Todo dependerá de la evolución del sistema frontal y de las evaluaciones que realicen en conjunto las autoridades chilenas y argentinas para determinar cuándo será posible reabrir el principal corredor terrestre entre ambos países.