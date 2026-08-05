Cuándo llegará nuevo sistema frontal a la zona central y cuál será la jornada más compleja

La zona central de Chile se prepara para enfrentar un nuevo sistema frontal que volverá a dejar lluvias abundantes, fuertes vientos y nevadas en la cordillera. El evento meteorológico llegará cuando varias regiones aún se recuperan de los efectos de los temporales de los últimos días, con suelos saturados, cauces elevados y un mayor riesgo de anegamientos y remociones en masa.

Según las últimas proyecciones meteorológicas, el frente comenzará a ingresar durante la madrugada del jueves, acompañado por un río atmosférico que aportará gran cantidad de humedad. El fenómeno afectará desde la Región de Coquimbo hasta el Biobío, concentrando los mayores montos de precipitación en la zona central.

Región Metropolitana: la lluvia más intensa llegará durante la mañana y el mediodía

En la Región Metropolitana, el jueves se espera la jornada más intensa del evento. De acuerdo con Meteored, las precipitaciones comenzarán durante la madrugada y se intensificarán con fuerza entre las 9:00 y las 14:00 horas, periodo en que se registrarían las mayores tasas de lluvia y las condiciones más adversas para el tránsito. Posteriormente, las precipitaciones continuarán durante la tarde, aunque con menor intensidad, antes de comenzar a declinar hacia la noche.

Los modelos mantienen la posibilidad de acumulados significativos en Santiago y especialmente en sectores precordilleranos, donde el aporte del río atmosférico potenciará las precipitaciones.

¿Qué regiones serán las más afectadas?

El pronóstico mantiene precipitaciones entre la Región de Coquimbo y el Biobío, aunque los mayores acumulados se concentrarían en Valparaíso, la Región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En sectores cercanos a la cordillera podrían acumularse entre 40 y 60 milímetros de lluvia, e incluso más en algunos puntos precordilleranos, mientras que en la costa y los valles interiores se esperan precipitaciones persistentes. En la alta cordillera también se proyectan abundantes nevadas que contribuirán a incrementar la reserva nival del invierno.

Vientos podrían alcanzar los 100 km/h

El sistema frontal también llegará acompañado por fuertes ráfagas de viento. En sectores costeros, cordilleranos y precordilleranos se esperan velocidades entre 80 y 100 km/h, aumentando el riesgo de caída de árboles, interrupciones del suministro eléctrico y complicaciones en rutas y caminos.

Las autoridades recomiendan seguir la evolución de los pronósticos, ya que la intensidad del viento dependerá de la trayectoria definitiva del sistema frontal.

Tras la lluvia llegará el frío extremo

Una vez que el sistema frontal abandone la zona central, el ingreso de una masa de aire polar provocará un marcado descenso de las temperaturas.

El viernes y durante el fin de semana se esperan heladas intensas en sectores interiores y precordilleranos de la zona centro-sur, mientras que la cordillera recibirá nuevas nevadas con una disminución importante de la isoterma cero, favoreciendo la acumulación de nieve incluso en cotas relativamente bajas para la época.

Este brusco cambio favorecerá la formación de hielo en caminos durante las primeras horas del día y mantendrá un ambiente invernal en gran parte del centro y sur del país.

Suelos saturados elevan el riesgo

Uno de los principales factores de preocupación es que este nuevo episodio ocurre pocos días después de los intensos temporales registrados en gran parte de la zona centro-sur.

Los suelos permanecen con un alto nivel de saturación y numerosos ríos y esteros mantienen caudales elevados, aumentando la probabilidad de anegamientos urbanos, desbordes de cauces menores y remociones en masa, especialmente en quebradas y sectores de pendiente.

¿Qué es un río atmosférico?

Un río atmosférico es una extensa banda de vapor de agua que transporta grandes cantidades de humedad desde las zonas tropicales hacia latitudes medias. Cuando interactúa con un sistema frontal y con la cordillera de Los Andes, potencia las precipitaciones y puede generar lluvias mucho más intensas y persistentes.

Aunque estos eventos son fundamentales para recargar embalses, aumentar las reservas de agua y acumular nieve en la cordillera, también pueden provocar impactos importantes cuando coinciden con terrenos saturados o infraestructura vulnerable.

Agosto seguiría marcado por los sistemas frontales

Las proyecciones meteorológicas muestran que agosto continuará con una alta frecuencia de sistemas frontales en la zona central del país. Esto podría traducirse en un mes con precipitaciones cercanas e incluso superiores a los promedios históricos en varias regiones, consolidando un invierno particularmente activo tanto en lluvias como en acumulación de nieve en la cordillera.