Con la llegada del segundo semestre y el avance del invierno, miles de personas comienzan a preguntarse cuándo volverán los días con más luz por la tarde. El actual régimen de invierno (huso horario UTC-4) se encamina a su fin para dar paso al horario de verano (UTC-3), aunque este año la fecha trae una particularidad legal que debes considerar.

A continuación, te detallamos la fecha proyectada, cómo afectará a tus dispositivos y qué regiones del país mantendrán su horario habitual.

¿Hasta cuándo dura el horario de invierno?

Siguiendo la regla histórica aplicada en Chile durante los últimos años, el horario de invierno finalizará la medianoche del sábado 5 de septiembre de 2026.

En ese momento, cuando el reloj marque las 23:59 horas del sábado, se deberá adelantar en 60 minutos, pasando directamente a las 01:00 horas del domingo 6 de septiembre.

Ojo con este detalle normativo: El decreto supremo previo que regulaba las fechas del cambio de hora expiró. Por lo tanto, si bien el primer sábado de septiembre es la fecha estándar prevista por el Ministerio de Energía, la confirmación definitiva dependerá de la publicación del nuevo decreto por parte del Ejecutivo en el Diario Oficial.

¿Aplica para todo Chile?

No. El cambio de hora rige de forma diferenciada según la zona del territorio nacional:

Chile Continental (desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos): Deben adelantar los relojes 60 minutos a la medianoche del sábado 5 de septiembre.

Chile Insular (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez): El cambio se realiza a las 22:00 horas (hora local) del mismo sábado, pasando a las 23:00 horas.

Región de Magallanes y la Antártica Chilena y Región de Aysén: NO modifican sus relojes. Estas zonas mantienen de forma permanente el huso horario UTC-3 (horario de verano) durante todo el año.

Consejos para evitar fallas en tu alarma y teléfono

Muchos teléfonos inteligentes y computadores están configurados para cambiar la hora de forma automática, pero si la zona horaria del sistema no está actualizada con la norma chilena, tu dispositivo podría cambiar la hora en una fecha equivocada.

Para evitar retrasos o desajustes en tus alarmas del domingo por la mañana, te recomendamos: