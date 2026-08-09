Bono al Trabajo de la Mujer 2026: quiénes reciben el pago anual y cómo funciona el proceso

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) es uno de los beneficios administrados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) para apoyar a trabajadoras de los sectores más vulnerables del país. Durante agosto se realiza el pago anual del subsidio, modalidad recomendada por el organismo para evitar reliquidaciones y eventuales devoluciones de dinero.

Este beneficio se calcula considerando las rentas obtenidas durante el año calendario anterior y se deposita automáticamente a quienes mantienen vigente su incorporación al programa y cumplen con las condiciones exigidas.

¿Quiénes reciben el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer?

El pago anual del BTM no requiere de una postulación adicional si ya eres beneficiaria del programa. Tienen derecho a recibir este monto automático todas aquellas mujeres que cumplan con las siguientes condiciones:

Estar vigente en el programa: Tener el beneficio activo y aceptado por el Sence.

Cumplir con los requisitos de mantenimiento: Mantener los estándares de vulnerabilidad social y nivel de ingresos brutos estipulados por el beneficio durante el año correspondiente.

Registro de rentas en el año calendario previo: El cálculo del beneficio considera el total de las rentas brutas percibidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior.

Registrar un medio de pago válido: Contar con los datos bancarios o preferencia de pago (como pago en efectivo o depósito a cuenta bancaria) debidamente actualizados en el expediente electrónico del sitio de Sence.

Tipos de resultado del proceso anual

Cuando el Sence procesa la información de rentas y cotizaciones previsionales del año anterior, se generan dos posibles escenarios de pago:

Liquidación: Se aplica a aquellas trabajadoras que optaron exclusivamente por la modalidad de pago anual. En este caso, el subsidio se calcula y entrega en un único monto consolidado acumulado durante los doce meses del año.

Reliquidación: Se aplica a las beneficiarias que eligieron la modalidad de pagos mensuales anticipados (que corresponden a un adelanto del 75% del bono).

Durante este proceso anual se hace el ajuste definitivo:

Si el monto anticipado fue menor al total calculado, se le transferirá un saldo a favor.

Si los pagos mensuales recibidos superaron el monto que correspondía según los ingresos reales anuales, la usuaria podría registrar un saldo en contra o tener que realizar una devolución.

Fechas de pago y actualizaciones importantes

El pago anual del BTM se realiza habitualmente durante el mes de agosto de cada año, procesando la información del año calendario inmediatamente anterior.

Con la entrada en vigencia de la nueva legislación sobre el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), se introdujeron importantes modificaciones transitorias respecto de los subsidios BTM y SEJ.