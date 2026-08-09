Horvitz califica de preocupante retiro de chats entre Chadwick y Hermosilla para “depurarlos”

Hace casi dos semanas se dieron a conocer que miles de chats en los cuales figuraba el exministro del Interior, Andrés Chadwick, habían -por fin- aparecido en una de las tantas aristas relacionadas a las investigaciones relativas al caso Hermosilla, en este caso, en la investigación relativa al exfiscal regional oriente, Manuel Guerra, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, según consignó Reportea.cl

Según indicó dicho reportaje, además de 12.135 páginas de mensajes de Whatsapp entre Chadwick y Guerra, también quedó en evidencia que ambos intercambiaban mensajes por medio de la aplicación de mensajería Telegram, a la cual acudían cuando quería hablar cosas confidenciales.

Pese a ello, en los Whatsapp quedaron mensajes bastante sugestivos, el principal de los cuales -de 2018- decía relación con una nota del La Tercera respecto de que había quedado sin efecto un acuerdo entre la fiscalía y los abogados del administrador electoral del expresidente Sebastián Piñera, Santiago Valdés, frente a lo cual Hermosilla preguntó a Chadwick “hago algo en relación con esta noticia con MG?”, en relación a Manuel Guerra, que por aquel entonces era persecutor. La respuesta de Chadwick fue “bueno… cuanto?

Posteriormente, Hermosilla le replicó “Hablé. Me mandará un número”. Al final, Guerra desistió de impetrar acciones ante la Corte Suprema, con lo cual el sobreseimiento de Valdés quedó a firme.

Al respecto, una de las abogadas querellantes en el caso en contra de Guerra, la exintegrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) María Inés Horvitz explica que pese a que dichos chats fueron subidos a la carpeta virtual con las evidencias, a los pocos días ya no estaban disponibles.

Ante ello, detalla, “me comuniqué con el fiscal a cargo y me señaló que la carpeta fue retirada para depurarla de chats que no son atinentes al caso. Le manifesté mi extrañeza, porque no se hizo lo mismo con la carpeta de chats entre Guerra y Hermosilla, que estaba plagada de chats impertinentes y que nunca se limpiaron. No hubo mayor explicación de parte de la fiscalía”.

Lo que sigue

—¿Qué acciones van a ejercer, con el fin de tener acceso a esos chats?

—Estamos evaluando la situación con mi colega (Mauricio) Daza, pero ciertamente nos parece preocupante. No hay forma de saber qué chats fueron eliminados y si ellos eran realmente impertinentes.

—¿Están de acuerdo con la oferta de un abreviado que recibió Manuel Guerra?

—En absoluto, menos aún cuando no sabemos los términos de la negociación, ni siquiera los hechos y delitos que Guerra habría aceptado y por los cuales se procederá abreviadamente. No es seguro que sean los mismos de la formalización y tememos que pueda haber sorpresas como las que tuvimos antes en el caso Penta, con el propio Guerra de fiscal.

—¿Qué opina del hecho de que tanto la fiscalía como el CDE se hayan allanado a la petición de la defensa de Manuel Guerra en orden a levantar la prisión preventiva?

—La fiscalía nunca nos llamó para saber nuestra posición como querellantes de la causa. Tampoco sabíamos que había acordado con la defensa y el CDE un procedimiento abreviado para Guerra. Hemos sido marginados de cualquier tratativa porque muy seguramente sabían que no estaríamos de acuerdo con ellas. Pareciera que el Ministerio Público quiere terminar a toda costa la causa respecto de Guerra sin ir a juicio oral; ignoramos las razones, porque la evidencia a nuestro juicio es contundente para condenarlo por los delitos imputados.

La prueba —agrega— está en que el tribunal no rebajó la medida cautelar de prisión preventiva siguiendo los argumentos de nuestra parte y de otros querellantes. Nos preocupa que se instale la idea de que el Ministerio Público actúa con lenidad en delitos tan graves de corrupción pública, particularmente cuando involucra a una exalta autoridad de su propia institución. La fiscalía ha perdido mucha credibilidad por esta razón generando fuerte desconfianza ante la opinión pública.

—¿Y del hecho de que recién la semana antepasada se pidiera la formalización de Hermosilla?

—Nuevamente, esta tardanza no parece tener justificación plausible alguna después de conocerse los chats con Guerra; solo alimenta sospechas y desconfianza. Ahora los ojos estarán puestos en esa formalización y lo que se haga respecto de Chadwick, cuya intervención en los hechos de esta causa es innegable. Genera mucha suspicacia que la entrega de chats de éste con Hermosilla por parte de la fiscalía oriente se ejecute a dos años de estar en su poder y solo a instancias de una resolución judicial que así lo ordenó.

Además, como dije al comienzo, su retiro de la carpeta de investigación sin saber en qué condiciones será nuevamente subida después de su “depuración” no hace más que alimentar la sospecha de algún plan de impunidad para el exministro del interior del gobierno de Piñera.