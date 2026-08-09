Aldo Pravia, autor argentino: “El cómic es la puerta de entrada a la lectura para niños y jóvenes”
El escritor e investigador del cómic, nos cuenta acerca de su libro “Hugo Pratt, el Tano”. La publicación cuenta la vida del autor del personaje Corto Maltés.
Desde su casa en San Fernando, Argentina, el investigador, coleccionista de cómic y escritor, Aldo Pravia conversó con El Mostrador sobre el trabajo que dio origen a su libro dedicado a Hugo Pratt. Según explicó, la investigación fue posible gracias a la perseverancia, la suerte y al apoyo de personas cercanas al creador de Corto Maltés.
“La investigación para este libro fue fruto de la perseverancia, de la suerte y de grandes amigos que conocí. Me abrieron sus archivos, sus memorias”, señaló.
Durante su investigación, Pravia entrevistó a las esposas e hijos de Hugo Pratt y, en Venecia, a Ivo Pavone, Lele Vianello y Guido Fuga, dibujantes que trabajaron con el autor italiano. También conversó con la viuda, hijas, yernos y nietos de Héctor Germán Oesterheld, con quien Pratt desarrolló historietas como Sargento Kirk, Ticonderoga y Ernie Pyke en la época de oro del cómic argentino.
Pravia recordó además que conoció a Lucas Pratt en 1986 y que, a través de él, conoció a Hugo Pratt ese mismo año, quien le dedicó un dibujo de Corto Maltés. Destacó que “era un gran estudioso”, que reunió “más de veinte mil libros” y que documentaba sus historias mediante investigaciones en museos y bibliotecas, basando sus aventuras en hechos históricos reales.
Respecto a sus proyectos, adelantó que “hará una nueva edición de su libro, a fines de noviembre de este año, con un nuevo editor, que se presentará en Argentina”, y agregó que “está trabajando en un nuevo proyecto que tiene que ver con historietas, en conjunto con otros dos investigadores, más jóvenes”.
Revisa la entrevista completa a continuación:
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