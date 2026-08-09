Aldo Pravia, autor argentino: “El cómic es la puerta de entrada a la lectura para niños y jóvenes”

Desde su casa en San Fernando, Argentina, el investigador, coleccionista de cómic y escritor, Aldo Pravia conversó con El Mostrador sobre el trabajo que dio origen a su libro dedicado a Hugo Pratt. Según explicó, la investigación fue posible gracias a la perseverancia, la suerte y al apoyo de personas cercanas al creador de Corto Maltés.

“La investigación para este libro fue fruto de la perseverancia, de la suerte y de grandes amigos que conocí. Me abrieron sus archivos, sus memorias”, señaló.

Durante su investigación, Pravia entrevistó a las esposas e hijos de Hugo Pratt y, en Venecia, a Ivo Pavone, Lele Vianello y Guido Fuga, dibujantes que trabajaron con el autor italiano. También conversó con la viuda, hijas, yernos y nietos de Héctor Germán Oesterheld, con quien Pratt desarrolló historietas como Sargento Kirk, Ticonderoga y Ernie Pyke en la época de oro del cómic argentino.

Pravia recordó además que conoció a Lucas Pratt en 1986 y que, a través de él, conoció a Hugo Pratt ese mismo año, quien le dedicó un dibujo de Corto Maltés. Destacó que “era un gran estudioso”, que reunió “más de veinte mil libros” y que documentaba sus historias mediante investigaciones en museos y bibliotecas, basando sus aventuras en hechos históricos reales.

Respecto a sus proyectos, adelantó que “hará una nueva edición de su libro, a fines de noviembre de este año, con un nuevo editor, que se presentará en Argentina”, y agregó que “está trabajando en un nuevo proyecto que tiene que ver con historietas, en conjunto con otros dos investigadores, más jóvenes”.

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