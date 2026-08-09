¿Cómo elegir juguetes seguros para el Día del Niño? Recomendaciones para una compra responsable

El Día del Niño es una de las fechas más importantes para las familias chilenas. Cada año miles de personas salen a buscar el regalo perfecto, pero más allá de elegir el juguete de moda o el personaje favorito de los más pequeños, existe un aspecto que no debe pasarse por alto: la seguridad.

Especialistas en salud, autoridades y organismos de protección al consumidor advierten que un juguete inadecuado o adquirido en el comercio informal puede representar riesgos de asfixia, intoxicación, lesiones e incluso accidentes graves.

Por ello, antes de comprar un regalo para este Día del Niño, es importante revisar que el producto cumpla con la normativa vigente y sea apropiado para la edad del niño o niña.

¿En qué fijarse al comprar un juguete seguro?

El Reglamento de Juguetes vigente en Chile establece que todos los productos comercializados formalmente deben cumplir una serie de requisitos destinados a proteger a los menores.

Antes de comprar, verifica que el juguete incluya:

Nombre del fabricante o importador.

País de origen.

Edad recomendada para su uso.

Advertencias de seguridad.

Información sobre piezas pequeñas que puedan provocar asfixia.

Etiquetado e instrucciones completamente en español.

Si alguno de estos antecedentes no aparece en el envase, es recomendable no adquirir el producto.

La edad recomendada sí importa

Uno de los errores más comunes es comprar juguetes pensando únicamente en los gustos del niño, sin considerar la edad para la que fueron diseñados.

La pediatra Jimena Yáñez explica que la edad recomendada no responde únicamente a criterios de desarrollo, sino también a aspectos de seguridad.

Por ejemplo, los niños menores de tres años tienen mayor riesgo de llevar objetos a la boca, por lo que cualquier pieza pequeña puede convertirse en un peligro de asfixia.

Revisa los materiales y la calidad

Antes de comprar un juguete, observa cuidadosamente su fabricación.

Los especialistas recomiendan verificar que:

No tenga bordes filosos o puntas.

No presente piezas que puedan desprenderse fácilmente.

Esté elaborado con materiales resistentes y no tóxicos.

No contenga elementos inflamables.

Las pinturas utilizadas sean seguras para niños.

También es importante revisar que el envase no tenga partes cortantes o elementos que puedan causar lesiones durante su apertura.

¿Son recomendables los juguetes electrónicos?

Los juguetes tecnológicos y electrónicos continúan siendo uno de los regalos favoritos durante el Día del Niño. Sin embargo, los especialistas sugieren utilizarlos con moderación.

Idealmente, se recomienda privilegiar juguetes que estimulen la creatividad, la imaginación, el movimiento y la interacción familiar.

Cuando el juguete funciona con pilas, es importante comprobar que el compartimiento esté correctamente asegurado para evitar que los niños pequeños puedan acceder a ellas, ya que su ingestión representa una emergencia médica.

¿Por qué comprar en el comercio establecido?

La Cámara Nacional de Comercio (CNC), el Sernac y la Asociación de Marcas del Retail han reforzado el llamado a realizar las compras únicamente en el comercio formal.

Comprar en establecimientos autorizados permite acceder a:

Productos certificados.

Garantía legal de seis meses en caso de fallas.

Información clara sobre el producto.

Derecho al cambio, reparación o devolución cuando corresponda.

Respaldo mediante boleta o comprobante de compra.

Además, se reduce el riesgo de adquirir juguetes falsificados o que no cumplen con las normas sanitarias y de seguridad.

Las autoridades advierten que muchos juguetes vendidos en el comercio informal ingresan al país sin cumplir los controles exigidos.

Al desconocerse su origen y proceso de fabricación, pueden contener materiales peligrosos, piezas inseguras o no cumplir con las certificaciones obligatorias.

Según cifras de Aduanas, durante 2025 se incautaron más de 1,7 millones de juguetes, un aumento superior al 120% respecto del año anterior, reflejando el crecimiento del comercio ilegal de este tipo de productos.

Consejos para elegir el mejor regalo este Día del Niño

Antes de realizar tu compra, considera estas recomendaciones:

Elige juguetes adecuados para la edad del niño.

Lee siempre el etiquetado y las advertencias.

Revisa que el producto esté certificado y correctamente rotulado.

Evita juguetes con piezas pequeñas para menores de tres años.

Prefiere materiales resistentes y no tóxicos.

Conserva la boleta para hacer valer la garantía legal.

Compra siempre en el comercio establecido.

Un regalo seguro es una muestra de cariño

El mejor regalo para el Día del Niño no siempre es el más costoso o el más popular. Elegir un juguete seguro, adecuado para la etapa de desarrollo de cada niño y adquirido en el comercio formal permite disfrutar la celebración con tranquilidad y minimizar riesgos.

Dedicar unos minutos a revisar el etiquetado, la certificación y la calidad del producto puede marcar una gran diferencia, transformando un simple regalo en una experiencia de juego segura, entretenida y enriquecedora para toda la familia.

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