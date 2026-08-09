Nueva cuenta corriente para una contratación más sencilla

Acceder a una cuenta corriente costo cero puede ser una alternativa para quienes buscan iniciar su experiencia bancaria con un proceso simple, digital y flexible.

Scotiabank presenta ScotiaZero, un plan diseñado para facilitar la contratación de productos financieros desde el celular, sin requisito de renta mínima y con costo de mantención $0 al cumplir las condiciones establecidas.

La propuesta busca convertirse en una puerta de entrada al ecosistema del banco, integrando herramientas digitales, beneficios y soluciones para administrar tus finanzas.

Cuenta corriente costo cero: un plan pensado para una contratación más sencilla

ScotiaZero permite acceder a una experiencia bancaria completamente digital, reduciendo la necesidad de realizar gestiones presenciales.

Entre sus principales características se encuentran:

Contratación 100% online , para solicitar el plan de manera rápida y desde cualquier lugar.

, para solicitar el plan de manera rápida y desde cualquier lugar. Sin requisito de renta mínima , facilitando el acceso a quienes buscan comenzar una relación bancaria.

, facilitando el acceso a quienes buscan comenzar una relación bancaria. Costo de mantención $0 , siempre que se cumplan las condiciones definidas para mantener este beneficio.

, siempre que se cumplan las condiciones definidas para mantener este beneficio. Tarjeta de débito digital, disponible para comenzar a operar y realizar pagos desde el inicio.

Herramientas digitales para administrar tus operaciones

La forma de relacionarse con los servicios financieros ha cambiado y cada vez más personas buscan alternativas que les permitan gestionar sus operaciones sin procesos complejos.

Con ScotiaZero puedes centralizar distintas gestiones mediante la App Scotia. Desde esta plataforma es posible consultar movimientos, realizar pagos, autorizar transacciones y administrar tus productos desde un solo lugar.

Lo anterior permite tener mayor control sobre tus finanzas y resolver tareas habituales de forma más cómoda.

Beneficios que acompañan el uso diario

Además de facilitar la apertura del plan, ScotiaZero incorpora atributos pensados para entregar una experiencia práctica en diferentes situaciones:

Beneficios de bienvenida , disponibles al cumplir las misiones asociadas al plan y según las condiciones establecidas.

, disponibles al cumplir las misiones asociadas al plan y según las condiciones establecidas. Uso con billeteras digitales , permitiendo pagar mediante dispositivos compatibles como smartphones o smartwatches.

, permitiendo pagar mediante dispositivos compatibles como smartphones o smartwatches. Compras, giros y transferencias con límites diarios definidos , adaptándose a las necesidades de operación cotidiana.

, adaptándose a las necesidades de operación cotidiana. Solicitud de tarjetas de débito adicionales sin costo, de acuerdo con las condiciones del producto contratado.

Una experiencia que puede evolucionar contigo

Elegir una solución bancaria no solo implica resolver las necesidades actuales, sino también contar con herramientas que puedan acompañar nuevos objetivos. ScotiaZero permite comenzar con una propuesta simple y digital, mientras abre la posibilidad de acceder a otros productos y beneficios disponibles dentro del ecosistema de Scotiabank.

La integración de distintas funcionalidades en una misma plataforma facilita la administración financiera y entrega mayor autonomía para organizar pagos, compras y otras operaciones frecuentes. De esta forma, el plan busca adaptarse a diferentes momentos y necesidades, manteniendo una experiencia clara desde el inicio.

Una puerta de entrada a nuevas posibilidades financieras

ScotiaZero combina accesibilidad, herramientas digitales y beneficios para quienes buscan una forma más sencilla de comenzar su relación con el banco. Con un proceso online y condiciones pensadas para facilitar el acceso, esta propuesta permite gestionar tus operaciones con mayor comodidad.

Si quieres conocer más sobre ScotiaZero y revisar las opciones de cuenta corriente disponibles en Scotiabank, puedes explorar las soluciones que el banco ofrece, diseñadas para acompañar la gestión de tus finanzas en cada etapa, y elegir la que mejor se adapte a tus próximos proyectos.