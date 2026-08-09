Formalizan a cuatro detenidos por frustrado asalto a escolta de exministro Luis Cordero

Cuatro personas —tres adultos y un adolescente— serán formalizadas este domingo por su participación en el frustrado asalto contra el carabinero que se desempeña como escolta del exministro de Seguridad Pública Luis Cordero, ocurrido la noche del sábado en Vitacura. La audiencia está prevista para las 16:00 horas en el Centro de Justicia de Santiago.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por la Fiscalía Metropolitana Oriente, el funcionario policial permanecía dentro del vehículo asignado a la protección de Cordero, en el exterior de una vivienda donde la exautoridad participaba de una actividad social. Minutos después llegó un automóvil con cuatro ocupantes: tres descendieron y habrían intimidado al escolta con armas de fuego, mientras el cuarto permaneció al volante.

El carabinero se identificó como policía y repelió el intento de robo utilizando su arma de servicio, efectuando disparos. Los sospechosos huyeron y se inició una persecución policial y municipal por distintas calles y autopistas de Santiago, durante la cual el vehículo en que escapaban colisionó con un móvil municipal y posteriormente con una camioneta particular. Los cuatro ocupantes fueron finalmente detenidos y no se registraron personas lesionadas.

La Fiscalía continúa revisando cámaras, declaraciones y evidencia levantada en el sitio del suceso. Entre las líneas que permanecen abiertas está determinar si existió un seguimiento previo al vehículo del escolta y precisar la dinámica de los disparos. El Ministerio Público ha recalcado que esas hipótesis todavía no están acreditadas.