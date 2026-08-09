El emblemático parque de diversiones Fantasilandia se prepara para dejar su histórica ubicación en el Parque O’Higgins y trasladarse a la comuna de San Bernardo, en lo que será una transformación total de su propuesta de entretención para la Región Metropolitana.

El nuevo complejo se emplazará en el sector de Lo Herrera y contará con un terreno de 27 hectáreas en total, de las cuales alrededor de 18 hectáreas estarán destinadas directamente a las atracciones y servicios para el público. Esto representa casi el triple de la superficie disponible en su locación anterior (que bordea las 6,7 hectáreas), permitiendo una distribución más amplia, áreas verdes y estacionamientos de mayor capacidad.

¿Cómo se dividirá el parque y qué tendrá la primera etapa?

El proyecto fue diseñado para ejecutarse en fases con el objetivo de asegurar una apertura gradual:

Primera Etapa (Parque Acuático): Incluirá toboganes de última generación, piscinas de olas, zonas de descanso y gastronomía. Esta área buscará convertirse en un punto neurálgico para capear las altas temperaturas de la zona sur de Santiago. Segunda Etapa (Parque Temático y Atracciones Mecánicas): Corresponde al traslado e instalación de las icónicas montañas rusas, atracciones familiares y de adrenalina, además de nuevas estructuras diseñadas especialmente para el recinto de San Bernardo.

Accesibilidad y transporte

Uno de los aspectos clave para los visitantes será la conectividad. El nuevo recinto se ubica con acceso directo a la Autopista Central (Ruta 5 Sur), lo que facilitará la llegada en vehículo particular. Asimismo, se dispondrá de recorridos y conectividad con el sistema de transporte público de la capital y la red de trenes (EFE Nos), facilitando el traslado desde el centro de Santiago y comunas aledañas.