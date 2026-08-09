¿Vas a Fantasilandia? Así puedes conseguir entradas a menos de $10.000

Las vacaciones de invierno ya están aquí y uno de los panoramas favoritos de los santiaguinos entra en una etapa de alta nostalgia. Fantasilandia está viviendo sus últimas vacaciones de invierno en el histórico recinto del Parque O’Higgins, antes de concretar su esperado y definitivo traslado a la comuna de San Bernardo, programado para el verano de 2027.

Para despedirse de Santiago Centro, el parque de diversiones cuenta con una serie de convenios institucionales y bancarios que permiten rebajar considerablemente el precio de los tickets, los cuales habitualmente superan los $19.000 en días de alta demanda. Si estás planificando una salida familiar, revisa cómo acceder a estos beneficios exclusivos de forma 100% online.

Entradas a $8.050 con Tarjeta Lider Bci

El descuento más conveniente disponible durante agosto permite acceder a una rebaja del 65% sobre el valor de la entrada general.

Quiénes acceden: Clientes que paguen con Tarjeta Lider Bci.

Clientes que paguen con Tarjeta Lider Bci. Cuándo aplica: Válido para visitas los días sábados, domingos y festivos de agosto de 2026.

Válido para visitas los días sábados, domingos y festivos de agosto de 2026. Restricciones: Máximo 2 entradas con descuento por tarjeta. El cupón puede descargarse entre el 1 y el 31 de agosto de 2026.

Máximo 2 entradas con descuento por tarjeta. El cupón puede descargarse entre el 1 y el 31 de agosto de 2026. Cómo usarlo: Primero debes solicitar el cupón en la plataforma de beneficios de Lider Bci, validando tu RUT o los datos de tu tarjeta. Recibirás un código promocional por correo electrónico. Luego, al comprar las entradas en el sitio de Fantasilandia, debes ingresar a la sección “Promociones”, seleccionar “PROMO EMPRESAS”, elegir la fecha de visita, aplicar el código promocional en el carro de compras y finalizar el pago con tu Tarjeta Lider Bci.

Entradas a $9.990 con Banco Itaú

Una de las promociones más interesantes de la temporada permite adquirir entradas por solo $9.990.

Quiénes acceden: Clientes que posean tarjetas de crédito Itaú en las categorías Legend , Black o Blue .

Cuándo aplica: Válido para visitas los días sábados, domingos y festivos.

Restricciones: Permite comprar un máximo de 4 entradas por usuario. El beneficio estará vigente hasta el 7 de julio de 2026 o hasta agotar el stock de cupos asignados por el banco.

Cómo usarlo: Debes ingresar a la app o portal de beneficios de Itaú, descargar tu código único e ingresarlo al momento del pago en la boletería virtual del parque.

Datos clave para tu visita en Vacaciones de Invierno

Recuerda que durante este período de descanso escolar, Fantasilandia modifica sus días de apertura habituales y opera de forma continua de lunes a domingo. Las entradas deben ser adquiridas con anticipación de forma online, ya que las promociones bancarias y convenios no son válidos para compras presenciales en las cajas del recinto.