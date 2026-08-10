Conducir motocicleta bajo la lluvia: cinco recomendaciones para evitar accidentes este invierno

Las intensas lluvias registradas durante este invierno en distintas zonas del país han vuelto a poner en evidencia los riesgos que enfrentan quienes se desplazan en motocicleta. El pavimento mojado reduce la adherencia de los neumáticos, aumenta la distancia de frenado y disminuye la visibilidad, factores que incrementan la probabilidad de accidentes. En este contexto, especialista de Honda Motos entregan cinco recomendaciones para conducir de forma más segura durante los días de lluvia y minimizar los riesgos en cada trayecto.

Ante este escenario, quienes se desplazan en motocicleta deberán extremar las precauciones, ya que el pavimento mojado reduce la adherencia de los neumáticos, aumenta la distancia de detención y puede dificultar la visibilidad tanto del motociclista como de los demás conductores. Por esta razón, resulta fundamental adaptar la velocidad, anticipar las maniobras y reforzar las medidas de prevención antes y durante cada trayecto.

“Cuando el pavimento está mojado, el comportamiento de la motocicleta cambia. La adherencia disminuye y una maniobra brusca puede provocar una pérdida de control. Por eso, es fundamental anticiparse, conducir de manera progresiva y mantener una distancia que permita reaccionar con tiempo”, explica Sebastián Rosales, embajador de seguridad de Honda Motos.

Cinco recomendaciones para conducir una motocicleta bajo la lluvia

1. Aumentar la distancia de seguridad

Con lluvia aumenta la distancia de detención, es decir, el espacio total que recorre la motocicleta desde que el conductor identifica un riesgo hasta que logra detenerse por completo. Como referencia, se recomienda aplicar la regla de los tres segundos respecto del vehículo que circula adelante y aumentar ese margen cuando el pavimento está mojado, la visibilidad es reducida o las condiciones climáticas son más exigentes. Esto permite contar con mayor tiempo para reaccionar y frenar de manera progresiva ante cualquier imprevisto.

2. Reducir la velocidad antes de las curvas

Es importante disminuir la velocidad antes de ingresar a una curva, mantener una trayectoria estable y evitar frenar o acelerar bruscamente mientras la motocicleta se encuentra inclinada.

3. Realizar movimientos suaves y progresivos

Las aceleraciones, frenadas y cambios repentinos de dirección pueden afectar la estabilidad de la motocicleta cuando existe menor adherencia. Todas las maniobras deben realizarse de manera gradual, evitando movimientos bruscos.

4. Anticipar los riesgos del camino

Los charcos pueden ocultar baches, desniveles u otros obstáculos. Asimismo, las tapas de alcantarillado, las rejillas metálicas, las hojas acumuladas y la pintura utilizada en la demarcación vial pueden volverse especialmente resbaladizas cuando están mojadas. También se recomienda evitar sectores anegados o con acumulación de agua.

5. Revisar los neumáticos y utilizar el equipamiento adecuado

Antes de iniciar el viaje, es fundamental revisar el nivel de desgaste, la profundidad del dibujo y la presión de los neumáticos, ya que estos elementos influyen directamente en la adherencia sobre el pavimento mojado. También se debe utilizar casco certificado y correctamente abrochado, además de chaqueta, pantalón, guantes y botas con protecciones. Se recomienda privilegiar prendas impermeables, elementos reflectantes y visores con tratamiento antivaho para mejorar la visibilidad.

“Antes de salir, la prevención comienza con una revisión básica de la motocicleta: comprobar el desgaste y la presión de los neumáticos, además del funcionamiento de los frenos y las luces. También es importante planificar la ruta, evitar sectores anegados y utilizar el equipamiento adecuado. Si la intensidad de la lluvia provoca una pérdida importante de visibilidad, lo responsable es detenerse en un lugar seguro y habilitado, completamente fuera de la calzada, y retomar el viaje solo cuando las condiciones permitan continuar sin riesgos”, concluye el experto.

El llamado a informarse sobre las condiciones meteorológicas antes de cada desplazamiento, planificar los viajes con anticipación y evaluar si existen las condiciones necesarias para conducir de manera segura. La prevención, el mantenimiento de la motocicleta y una conducción responsable son fundamentales para disminuir los riesgos durante el invierno.