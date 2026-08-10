Cupón de Gas de $27 mil: revisa hasta cuándo puedes utilizar el beneficio

Los hogares que fueron beneficiados con el Cupón de Gas de $27 mil todavía tienen plazo para utilizar este aporte destinado exclusivamente a la compra de gas licuado.

La ayuda económica comenzó a entregarse en mayo de 2026 como un beneficio único y extraordinario, creado para apoyar a las familias durante los meses de invierno y enfrentar el impacto del precio de este combustible.

Sin embargo, es importante distinguir entre el plazo para activar el beneficio y el periodo disponible para utilizar los $27 mil.

Activación del beneficio terminó el 30 de junio

El plazo para activar el Cupón de Gas finalizó el 30 de junio de 2026. Por lo tanto, quienes no realizaron este procedimiento dentro del periodo establecido ya no pueden activar el aporte.

La situación es diferente para quienes sí completaron la activación oportunamente. En estos casos, el beneficio continúa disponible y puede utilizarse durante las próximas semanas.

¿Hasta cuándo se pueden usar los $27 mil?

La fecha clave para los beneficiarios es el miércoles 30 de septiembre de 2026.

Hasta ese día, quienes activaron correctamente el Cupón de Gas pueden utilizar los $27 mil para adquirir gas licuado en los distribuidores que participan del programa.

Por ello, las familias que todavía mantienen el beneficio disponible deben considerar esta fecha para evitar que el aporte expire sin ser utilizado.

¿Quiénes recibieron el Cupón de Gas?

El beneficio estuvo dirigido a hogares que se encontraban dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

El aporte correspondió a $27.000 y fue establecido específicamente para la compra de gas licuado.

Esto significa que el dinero no podía utilizarse para otros productos, servicios o gastos del hogar, ya que se trataba de un beneficio con un destino determinado.

¿Cómo utilizar el Cupón de Gas?

Las personas que tienen el beneficio activado deben contar con una CuentaRUT activa de BancoEstado para acceder al cupón.

El documento puede obtenerse en formato digital mediante la aplicación de BancoEstado o Rutpay.

También existe una alternativa presencial: los beneficiarios pueden solicitar la impresión del cupón en una CajaVecina.

Una vez obtenido, el cupón debe ser presentado ante un distribuidor de gas adherido al programa para concretar la compra correspondiente.

Una fecha que los beneficiarios deben tener presente

El 30 de septiembre de 2026 es el último día para utilizar los $27 mil del Cupón de Gas para quienes activaron el beneficio dentro del plazo.

Por esta razón, se recomienda a los hogares beneficiarios revisar si todavía cuentan con el aporte disponible y utilizarlo antes de que finalice su vigencia.