Decathlon abre empleos en Valdivia y Santiago: cómo postular

Decathlon anunció un nuevo proceso de reclutamiento para incorporar colaboradores que serán parte de dos de sus próximos proyectos en Chile: la apertura de su futura tienda en Valdivia y la puesta en marcha de Decathlon Bike Lab, un espacio especializado en ciclismo que comenzará a operar en Santiago. La convocatoria contempla diversas oportunidades laborales para quienes buscan desarrollarse en el rubro deportivo y del retail.

¿Qué cargos están disponibles?

Decathlon Valdivia

Team Leader Decathlon Valdivia

Team Player Omnicomerciante Decathlon Valdivia

Decathlon Bike Lab (Santiago)

Técnico Taller de Bicicletas Decathlon Bike Lab

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden revisar el detalle de cada cargo y postular directamente a través del portal oficial de empleos de Decathlon Chile.

Para hacerlo, deben seleccionar la vacante de interés, completar la información solicitada y enviar su postulación de manera online. Quienes avancen en las distintas etapas del proceso serán contactados por el equipo de selección de la compañía.

Con este proceso de selección, la compañía continúa avanzando en la preparación de sus próximas aperturas en Chile, fortaleciendo su presencia en el país e incorporando nuevos talentos para seguir acercando el deporte al mayor número de personas.

Nuevas oportunidades laborales en el sector deportivo

La apertura de estas vacantes refleja el crecimiento de Decathlon en Chile y la generación de nuevos puestos de trabajo tanto en regiones como en la capital. Quienes tengan experiencia en atención al cliente, liderazgo de equipos o servicio técnico de bicicletas podrán postular a estas oportunidades y formar parte de los nuevos proyectos que la compañía pondrá en marcha durante los próximos meses.