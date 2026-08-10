Bajo amenaza de AC: Cámara constituye comisión para investigar gestión de Steinert

La presión terminó por destrabar la comisión investigadora sobre la gestión de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert. Este lunes, la Cámara de Diputados acordó finalmente su integración, a pocos días de que expire el plazo para presentar una eventual acusación constitucional en su contra.

El presidente de la corporación, Jorge Alessandri (UDI), propuso a los 13 integrantes, nómina que fue aprobada por acuerdo y sin votación. La comisión quedó conformada por los republicanos Cristián Araya, Macarena Santelices y Fernando Ugarte; Jaime Coloma (UDI); Tatiana Urrutia y Gonzalo Winter (FA); Tamara Ramírez (PDG); Mauro González (RN); Bernardo Salinas (ind.-PC); Raúl Leiva (PS); Jaime Araya (ind.-PPD); Patricio Pinilla (DC) y Álvaro Jofré (PNL).

La instancia tendrá 60 días para evacuar su informe y revisar actos del Gobierno durante los 69 días en que Steinert encabezó Seguridad Pública.

El detonante fue el pronunciamiento de Contraloría que objetó el requerimiento de información enviado por la entonces ministra a la PDI. El episodio quedó además cruzado por la controvertida salida de la prefecta general (r) Consuelo Peña y terminó abriendo uno de los flancos más incómodos del breve paso de Steinert por La Moneda.

La comisión no nació sin resistencia. Un primer intento para constituirla fracasó y, ante la demora posterior en designar a sus integrantes, diputados opositores elevaron la presión: si la instancia no comenzaba a funcionar, avanzarían con una acusación constitucional.

El reloj jugaba a favor de Steinert. El 19 de agosto vence el plazo de tres meses que establece la Constitución para acusar constitucionalmente a un exministro después de abandonar el cargo. En la oposición incluso surgieron sospechas de que la tardanza del oficialismo en entregar nombres buscaba consumir ese plazo y cerrar la puerta al libelo.

La comisión finalmente se constituyó antes de que ese reloj llegara a cero. Ahora la disputa deja de estar en los pasillos de la Cámara y pasa a la fiscalización formal de una gestión que duró apenas 69 días, pero que continúa acumulando consecuencias políticas.