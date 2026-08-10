Heladas de hasta -3 °C en Santiago: así estará el tiempo este fin de semana

El invierno continuará haciéndose sentir en la Región Metropolitana durante este fin de semana. El ingreso de una masa de aire polar, sumado al paso de un sistema frontal frío, dejará un escenario de bajas temperaturas, chubascos aislados e incluso probables precipitaciones de aguanieve en sectores precordilleranos. Además, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente una advertencia por heladas que se extenderá hasta el lunes 10 de agosto.

Viernes con chubascos y posible aguanieve

Durante este viernes, el cielo permanecerá mayormente nublado y las temperaturas máximas no superarán los 15 °C en Santiago.

Las mayores probabilidades de chubascos se concentrarán en comunas del sur y surponiente de la Región Metropolitana, como Melipilla, Paine y San José de Maipo, mientras que en Santiago centro las precipitaciones serían aisladas.

En la precordillera, especialmente en San José de Maipo, las temperaturas bordearán los 0 °C, favoreciendo la ocurrencia de chubascos de aguanieve.

A esto se suma el aviso meteorológico por viento en la cordillera, donde se esperan rachas entre 60 y 70 km/h.

Sábado: continúa el frío y mejoran las condiciones

Aunque el sistema frontal comenzará a retirarse, la masa de aire polar continuará dominando el tiempo en la zona central.

Durante la madrugada todavía podrían registrarse chubascos débiles en sectores del sur de la región y la precordillera, pero durante la tarde las precipitaciones tenderán a desaparecer.

Temperaturas pronosticadas para el sábado 8 de agosto

Santiago: mínima de 3 °C y máxima de 11 °C.

Curacaví: mínima de 2 °C y máxima de 11 °C.

Melipilla: mínima de 3 °C y máxima de 11 °C.

Paine: mínima de 3 °C y máxima de 12 °C.

San José de Maipo: mínima de -1 °C y máxima de 5 °C.

Las temperaturas bajo cero favorecerán la formación de escarcha y hielo en caminos interiores de la precordillera.

Domingo: menos nubes, pero heladas más intensas

El domingo el cielo estará mayormente despejado debido al ingreso de un anticiclón frío.

Sin embargo, esta condición favorecerá un intenso enfriamiento durante la madrugada, dejando las temperaturas más bajas del fin de semana.

Pronóstico para el domingo 9 de agosto

Santiago: mínima de 2 °C y máxima de 12 °C.

Tiltil: mínima de 0 °C y máxima de 13 °C.

Melipilla: mínima de 0 °C y máxima de 12 °C.

Paine: mínima de 0 °C y máxima de 11 °C.

San José de Maipo: mínima de -3 °C y máxima de 6 °C.

En gran parte de la Región Metropolitana las mínimas estarán entre los 0 °C y 2 °C, mientras que en sectores precordilleranos podrían descender hasta los -3 °C.

DMC mantiene advertencia por heladas

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene vigente la Advertencia Agrometeorológica N.° 33 entre el viernes 7 y el lunes 10 de agosto, debido al ingreso de una masa de aire frío que afectará desde la Región de Valparaíso hasta el Biobío.

En la Región Metropolitana se prevén temperaturas entre -2 °C y 0 °C en los valles y la cordillera de la Costa, mientras que la precordillera registrará valores cercanos a los -3 °C.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones durante las primeras horas de la mañana, especialmente en caminos rurales, puentes y sectores donde pueda formarse escarcha o hielo. Asimismo, se aconseja proteger cultivos sensibles al frío y mantener resguardadas a las personas mayores, niños y mascotas frente a las bajas temperaturas.